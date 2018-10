VILMA NÚÑEZ: ORTEGA ES PEOR QUE SOMOZA

Yo ya venía calibrando el nivel de descomposición al que esta gente había llegado, pero nunca pensé que fueran capaces de querer seguir gobernando sobre cadáveres. Daniel Ortega hubiera parado esta situación el primer día, cuando se registraron los primeros tres muertos, pero él más bien ha propiciado (la violencia) y la ha impulsado. Estamos frente a unas personas que no tienen comparación.

En una entrevista que Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), le brindó al medio internacional El País, la otrora líder sandinista, señala que el presidente Daniel Ortega resultó ser peor que Anastacio Somoza. Núñez, quien a sus 80 años está al frente del CENIDH, tiene todas las credenciales para evaluar la actual situación de Nicaragua con un Ortega que está como una “fiera herida” aferrada al poder porque todo el apoyo que se suponía tenía era una simple ficción, como la ficción que vive Nicolás Maduro en Venezuela, país del que han escapado millones de venezolanos. Manifestante con pancarta en la que se lee: Ortega y Somoza son la misma cosa, consigna muy utilizada durante las últimas protestas. Ella, es sobreviviente de una de las peores masacres del somocismo contra los estudiantes en 1959, habla del miedo que ahora se siente en Nicaragua, con gente que se ha encerrado en sus viviendas con sus muertos, porque estaban rodeadas por las turbas del Gobierno que los asesinaron. “Nunca pensé que fueran capaces de querer seguir gobernando sobre cadáveres. Daniel Ortega hubiera parado esta situación el primer día, cuando se registraron los primeros tres muertos, pero él más bien ha propiciado (la violencia) y la ha impulsado. Estamos frente a unas personas que no tienen comparación”, dijo Núñez.. Han sido confirmados, al menos, 46 muertos, pero han pasado tres semanas desde la denuncia de represión en Nicaragua. ¿Por qué ha sido tan difícil determinar la cantidad de fallecidos?. Ha sido muy difícil por el contexto actual de Nicaragua, que incluye la falta de seguridad para moverse, el miedo que tienen muchas familias para denunciar o aceptar incluso la visita de gente que ellos no conocen, porque aquí se han vivido cosas terribles, como gente que se tuvo que encerrar con sus muertos la noche que los mataron, porque sus casas estaban rodeadas de turbas sandinistas.. La Fiscalía de Nicaragua abrió una investigación para esclarecer lo sucedido. ¿Qué garantías de imparcialidad puede tener esa investigación?. La Fiscalía es una institución que ha perdido credibilidad, que está dirigida por una expolicía, Ana Julia Guido, una persona completamente afín y militante activa del Frente Sandinista. La Fiscalía no tiene independencia. Tampoco podemos esperar nada de un Poder Judicial que no tiene independencia. Fue absolutamente grotesco ver a Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, al lado del presidente Daniel Ortega el día de la manifestación a favor del Gobierno.. Hay denuncias de jóvenes gravemente heridos que están en los hospitales y no han sido identificados, así como cuerpos sin identificar en las morgues. ¿Qué evidencias tienen ustedes de estas informaciones?. Nos han dicho que hay 21 cadáveres sin identificar en al menos dos hospitales. Pero no podemos afirmar que hemos confirmado la existencia de esos cuerpos en ninguna de esas morgues. Pero es una cosa que, lamentablemente, no se puede descartar. De las 47 personas que nosotros reportamos como desaparecidas, dos aparecieron en la morgue del Instituto de Medicina Legal. ¿Por qué esperaron tanto tiempo para confirmar que tenían cadáveres con impactos de bala?. ¿Están ocultando las autoridades de los hospitales públicos información sobre los muertos y heridos?. Están siendo presionadas para que oculten información. Nosotros hemos querido comprobar la existencia de jóvenes que todavía están en cuidados intensivos, saber cuántos heridos hay todavía en los hospitales, pero no hemos podido.. ¿Con qué fin estarían ocultado esta información?. Para bajar la magnitud de esta tragedia, la gravedad de la situación.. Es el episodio más sangriento en la historia reciente de Nicaragua. ¿Qué impacto cree que tendrá sobre el Gobierno del presidente Ortega?. No puede haber borrón y cuenta nueva. Hay un antes y un después. La gente ya perdió el miedo, los estudiantes se lanzaron a las calles y hay que reivindicar a los estudiantes. Ha quedado en evidencia que el presidente Daniel Ortega no tiene el respaldo que proyecta tener. O lo perdió o nunca lo ha tenido.. ¿Estaría dispuesto Ortega a dejar el poder ante la presión popular?. Daniel Ortega no está dispuesto a dejar el poder. Una fiera herida es muy peligrosa.. Usted sufrió la dictadura somocista. ¿Cómo ha vivido estos días la violencia en Nicaragua?. ¿Es Ortega un nuevo Somoza?. Lamentablemente en estas circunstancias es peor que Somoza.

