ESTADO DE NICARAGUA NO SE PRESENTÓ A AUDIENCIA DE LA CIDH

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), participó este lunes en el 168 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se desarrolla en República Dominicana, donde Marcos Carmona, director de la Comisión lanzó “un S.O.S por Nicaragua”; mientras que el Estado de Nicaragua no se presentó. https://twitter.com/100noticiasni/status/993524708342747136 Carmona, aseguró a la CIDH que la Policía masacró a los manifestantes que protestaban de manera pacífica, dejando un saldo actual de 59 fallecidos, señaló que la Policía está amenazando a los familiares de las víctimas. Y manifestó que también tienen testimonios de policías que rechazaron prestarse a esta matanza. “Hemos señalado la falta de un verdadero Estado de derecho, el cual todo eso nos ha dejado en un estado de indefensión total, en estado de duelo producto de una masacre indiscriminada que han perpetuado agentes de la Policía con grupos paramilitares afines al Gobierno… La Policía está amenazando a los familiares de las víctimas, a los familiares de los detenidos. Nosotros tenemos testimonios de policías que no quisieron prestarse a la matanza, y nombres y apellidos de las personas que dieron la orden de disparar al pueblo de Nicaragua”, expresó Carmona. El Estado de Nicaragua no compareció y solo envió un escrito a Washington donde sólo se refiere al tema relacionado con las Industrias Extractivas, otro asunto que fue tratado en esta audiencia. El presidente de la CPDH, además denunció que muchos de las víctimas mortales pudieron salvarse, pero los hospitales públicos se negaron a atenderlos. Refirió que la mayoría de los casos de fallecidos fueron empleados fusiles AK 47 y armas cortas 9 milímetros, con lo que se demuestra que la orden era matar a los manifestantes.

