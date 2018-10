CARLOS ALVARADO JURA COMO PERSIDENTE DE COSTA RICA

5:03 a.m.

El periodista y politólogo Carlos Andrés Alvarado Quezada recibió este martes la banda presidencial de Costa Rica y juró como presidente del país para el periodo 2018 al 2022.“Señor presidente, le ruego levantar su mano derecha, poner su mano sobre la constitución”, le dijo la presidenta del Congreso de Costa Rica, Carolina Hidalgo, quien presidió el traspaso de poderes. “¿Prometéis a Dios y prometéis a la patria observar y defender a la constitución y a las leyes de la república y cumplir fielmente con los deberes de vuestro destino?”, preguntó Hidalgo durante el acto, seguido del “Si, lo juro”, del presidente electo.“Si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden”, manifestó la diplomática. Alvarado recibió la cinta presidencial de manos del mandatario saliente Luis Guillermo Solís de 60 años, quien gobernó en el periodo 2014-2018. Tras ubicarse frente al nuevo presidente, dobló su banda presidencial con sumo cuidado y la besó. La gente en la plaza le gritaba "Sí se pudo", sí se pudo".Visiblemente emocionado, Alvarado se colocó la mano derecha en el corazón e hizo una reverencia hacia el público y hacia el gabinete de diputados presentes. Al tomar la palabra, el nuevo líder de Costa Rica, Juró ser la mejor versión de él mismo para poder gobernar al país. “Este país se construyó desde abajo en condiciones adversas”, sostuvo. “Este país no se construyó haciendo siempre lo mismo, se construyó desde la ciudadanía, no desde lo militar”, agregó.La ceremonia de investidura del presidente Carlos Alvarado, se realizó en la Plaza de la Democracia y la Abolición del Ejército. Carlos Alvarado Quesada a sus 38 años se convirtió en el presidente más joven desde la conformación de la Segunda República. Fotos cortesía La Nación

