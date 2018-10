CSJ CENSURA COBERTURA DE 100% NOTICIAS

9:02 a.m.

#Nicaragua CSJ excluye y saca a 100% Noticias de audiencia donde se procesa a acusado de matar a periodista Angel Gahona. Según Roberto Larios excluye a 100% Noticias porque atenta contra la estabilidad del país. pic.twitter.com/pgM3x9uZ4Y — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) 8 de mayo de 2018

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), se suma a la censura contra 100% Noticias, luego que primero las turbas del Gobierno nos robaron una cámara de video profesional el pasado 18 de abril, después el gobierno nos censuró al ordenar que nos sacaran del cable. Ahora la CSJ no permitió la cobertura de la audiencia del caso del periodista asesinado en Bluefields, Ángel Gahona. El vocero del Poder Judicial, el doctor Roberto Larios, informó a la periodista Leticia Gaitán que no permitían la cobertura de 100% Noticias bajo el argumento que este medio “atenta contra la paz” y estabilidad del país.“Nosotros creemos que la política informativa de 100% Noticias está en contra de mi país Nicaragua, por eso no vamos a permitir la cobertura. Te lo repito, creemos que la política informativa de 100% Noticias está atentando contra la paz en Nicaragua”, expresó Larios a Gaitán.La Constitución Política en Nicaragua establece como derecho constitucional el acceso a la información pública, libertad de información y expresión.

