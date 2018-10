COMERCIANTES DEL MERCADO ORIENTAL NEUTRALIZAN INTENTO DE QUEMA Y SAQUEO

LEE TAMBIÉN: ALCALDESA Y FIDEL MORENO BRILLAN POR SU AUSENCIA TRAS INCENDIO EN MERCADO ORIENTAL

LEE TAMBIÉN: COMERCIANTES DEL MERCADO ORIENTAL ASEGURAN QUE EL INCENDIO FUE PROVOCADO

Con las manos en la masa, así capturaron la noche de este martes los vigilantes y comerciantes del mercado Oriental a dos de cinco sujetos que aparentemente pretendían saquear e incendiar los tramos de este centro de compras.Según el vigilante, Lesther Cuaresma, quien junto a otros compañeros dio persecución a los sujetos desde el sector de las piñatas, el hecho ocurrió a eso de las 11:00 de la noche y en el lugar prevalecía un fuerte olor a gasolina. “Me llamó un compañero de aquí del mercado, diciéndome que iban pasando cinco tipos, yo me salí a asomar y se sentía un olor a gasolina, algunos vigilantes decían que quizás era pega, y es cierto la pega está compuesta de gasolina, pero en realidad no era pega, era gasolina que se sentía en vivo. Cuando nosotros venimos por la esquina de Los Valles, ellos empiezan a correr y fue entonces cuando mis otros compañeros y yo les dimos persecución”, relató Cuaresma.Tras capturar a dos de los sujetos, al lado del Gancho de Camino, quisieron sacarle información, pero estos solo se desnegaban. “No fui yo, me dijo uno de ellos y yo le dije que lo había visto perfectamente cuando le grite volteo a ver para atrás y salió corriendo”, contó el vigilante. Cuando los vigilantes regresaron de la persecución al punto en donde ya estaban algunos comerciantes presentes, encontraron cuatro botellas llenas de gasolina con un trapo dentro cada de una, dos de ellas fueron entregadas a la policía, al igual que los dos sujetos capturados. Según los comerciantes, al dirigirse a la estación uno de la policía a entregar a los sujetos e interponer la formal denuncia, las autoridades se negaron a levantar la denuncia contra los sospechosos.Los comerciantes denunciaron que la policía nacional no los ha apoyado con vigilancia, y tras el último incendio registrado el pasado 29 de abril, ellos mismos tienen que velar por sus negocios. “Aquí la policía no está viniendo a apoyarnos para nada. Nosotros estamos aquí cuidando nuestros negocios y no vamos a permitir que ningún vago quiera venir a ponernos en miedo, estamos para defender nuestros negocios y nuestras mercaderías. El interés de ellos es abrir los tramos y sabotear las mercaderías”, dijo Agustín Álvarez.“Nos mantenemos en alerta siempre para que no suceda nada. Con esto que quisieron quemar los tramos con gasolina vivimos en zozobra, estamos a la expectativa tratando de cuidar lo que hemos logrado con mucho esfuerzo”, dijo la Sra. Miriam, comerciante.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!