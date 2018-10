UN MIL 500 IGLESIAS EVANGÉLICAS PIDEN RENUNCIA DE ORTEGA Y MURILLO

El Ministerio Red Apostólica de Nicaragua que aglutina a unas 1,500 iglesias evangélicas en todo el país, pidieron la renuncia del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, y se suman al clamor de la mayoría del pueblo nicaragüense.“Tomando en cuenta el descontento social que existe en relación al presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo, consideramos que urge que ambos respeten la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses, ya que se ha demostrado en las manifestaciones públicas que la solicitud no viene de una minoría, por lo tanto nos unimos nosotros y pedimos al señor Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo que piensen bien lo que están haciendo, que lo mejor sería renunciar a su cargo”, expresó el Reverendo Ruddy Palacios.Pide que la pareja presidencial salga de manera pacífica del poder, pues “el pueblo de Nicaragua ya no está aceptando sus sistemas y políticas”. La Red Apostólica “está muy consternada con lo que está sucediendo… Para Dios una vida es tan importante y aquí se ha derramado sangre y no deseamos eso más. Deseamos paz, pero no puede haber paz sin justicia”, señaló el Reverendo Roger Leytón. *Foto: Reuters

