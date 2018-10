ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DE UNAN NO LLEGAN A ACUERDO TRAS DIÁLOGO

La renuncia de los dirigentes estudiantiles de UNEN. Respeto a la autonomía universitaria e instalaciones libres de proselitismo político. Garantizar la seguridad de los estudiantes que se encuentran dentro del recinto. No utilizar los archivos académicos de los y las estudiantes para manipular, amenazar y reprimir, ni entregar los datos personales de los universitarios a nadie, sin previo consentimiento. Exigimos al consejo universitario emitir un comunicado en el cual se aclare que quienes nos encontramos dentro del recinto somos estudiantes, no delincuentes. La apertura de una investigación para llevar ante las autoridades correspondientes a las personas implicadas (por acción u omisión) en las agresiones sufridas por los estudiantes el día 19 de abril del año en curso, dentro del recinto universitario. Cumplir las exigencias de los voceros temporales que representan la voz de la comunidad estudiantil.

Los estudiantes de la Universidad UNAN-Managua, informó a través de un comunicado que sostuvieron cuatro reuniones con el consejo universitario del recinto (RURD), en las cuales sus demandas no fueron escuchadas. “Luego de exponer nuestras demandas, el consejo universitario de la UNAN-Managua hizo caso omiso a las exigencias de los estudiantes. Con sus posturas autoritarias nos amenazaron con represalias si ocurría algún incidente en el recinto, aun cuando les comunicamos el constante estrés que padecemos a causa de la represión que vivimos en las calles por parte de la policía y las fuerzas de choque de la dictadura orteguista. Durante lo que duró el diálogo los representantes de la institución no se mostraron comprometidos ni siquiera con la reanudación de las actividades administrativas y académicas”, reza el documento. Entre las demandas de los estudiantes estaban:Los universitarios además expresan su repudio contra el comunicado emitido por la UNAN-Managua acusando a Gonzalo Carrión del CENIDH y la amenaza de llevarlo a juicio. “Nos avergüenza el actuar de nuestras autoridades académicas que desde hace años se han prestado al descarado servilismo frente a las directrices del gobierno. Ya ha quedado demostrado que a dichas autoridades no les interesa en absoluto lo que suceda con sus estudiantes, mucho menos preservar la autonomía universitaria”, señalan los estudiantes.También, denuncian el actuar de UNEN como “brazo del actuar del gobierno”, reiterando una vez más que “ellos no representan el sentir de los estudiantes”. “No permitiremos que las oficinas de UNEN abran nuevamente hasta que no se convoquen a elecciones para escoger a representantes legítimos. Exigimos la entrada del CENIDH y la CPDH a nuestros recintos para que garanticen nuestra protección”, advierten. Los estudiantes agregan que mientras sus demandas no sean cumplidas no abandonarán esa alma mater. “Acusamos directamente al gobierno, a las autoridades académicas del recinto y a UNEN si algo llegara a sucedernos”, concluyen. *Foto cortesía

