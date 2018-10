NO HAY REGULACIÓN DE INTERNET, AFIRMA COSEP

5:23 a.m.

Tras el eco de una posible regulación de internet en estos días, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, José Adán Aguerri, aseguró que no habrá ningún tipo de censura a la libertad de expresión a través del ciberespacio. “Ustedes saben que por años hemos estado una y otra vez, trabajando los temas de asegurar la libertad de expresión y la libertad de internet. En el caso de CANITEL y en el caso nuestro como COSEP, esa es la posición, no creemos en este sentido que lleguemos a tener una situación como esta en Nicaragua”, señaló Aguerri. Según el representante del Cosep, no se ha conocido de ninguna regulación que pretenda ir en esa dirección. “En todo caso tenemos que amparar la libertad, y tenemos un denominador que compartimos todos los operadores que están dentro de este sector. Aquí hay que entender que lo que estamos hablando ya es una prioridad país”, refirió. Aguerri manifestó que ahora el enfoque de todos los nicaragüense debe ser buscar una salida ante la situación que atraviesa Nicaragua, desencadenada desde el pasado 19 de Abril. “Nuestro enfoque debe ser trabajar en lo que necesita el país, en las vías de solución que el país, la población y los jóvenes están demandando y ese es el esfuerzo al que estamos abocados”, manifestó. Por su parte, las empresas de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones (Canitel) informaron que el servicio continuará funcionando con normalidad para todos los ciudadanos.

