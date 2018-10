EEUU ACTUALIZA ALERTA DE VIAJE A NICARAGUA

Todos los servicios rutinarios de ciudadanos estadounidenses (pasaportes de EE.UU., Informes de nacimientos en el extranjero, notariales, etc.) están disponibles solo con cita en https://evisaforms.state.gov.

Los ciudadanos estadounidenses que necesiten documentos de viaje de EE.UU. de emergencia (solo para viajes inminentes) pueden visitar la Embajada entre las 7:30 a.m. y 10:00 a.m. de lunes a viernes, cuando la Embajada no ha anunciado un cierre.

Las operaciones de Visa siguen siendo muy limitadas. Si su cita de visa de no inmigrante fue cancelada, puede reprogramar una nueva cita comunicándose con el centro de llamadas al 7877-7600 o visitando http://www.ustraveldocs.com.

El viaje del personal del gobierno de EE.UU. Dentro de Nicaragua está restringido a Managua únicamente y a las horas entre 5:00 a.m. y 1:00 p.m., con restricciones para conducir en Carretera Masaya Norte desde Rotonda Centroamérica, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y rotonda universitaria y cerca de todas las universidades.

Si está seguro, informe a su familia y amigos en los Estados Unidos. La Embajada está recibiendo una gran cantidad de llamadas relacionadas con el bienestar de las personas.

Si te sientes inseguro, haz arreglos personales para salir del país; vuelos comerciales están disponibles. No hay planes para una evacuación asistida por el gobierno de EE.UU.

Excepto en una emergencia o para salir del país, restrinja los viajes y permanezca en sus hogares siempre que el área en la que vive se vea afectada por las manifestaciones y se sienta seguro en su hogar.

Mantenga un suministro adecuado de alimentos, agua potable y combustible si se refugia en el lugar.

Vaya a un lugar más seguro si las demostraciones se acercan a su área y puede moverse con seguridad.

Monitoree los medios locales para actualizaciones sobre la situación de seguridad en su área.

Evite las áreas de las demostraciones.

Tenga precaución si inesperadamente está cerca de grandes reuniones o protestas, y no intente conducir a través de grupos grandes y/o barricadas encontradas en la calle.

Mantener un perfil bajo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó, la alerta de viaje a Nicaragua, debido a los disturbios civiles y crímenes que vive el país en las últimas semanas. Esta alerta de nivel 3, que reemplaza a la alerta de viaje anterior que fue emitida el 21 de abril 2018, pide a los estadounidenses reconsiderar el viajar a nuestro país.Disturbios civiles en Nicaragua continúan afectando las operaciones y horas de la Embajada de los Estados Unidos. La Embajada reanudará sus operaciones el lunes 14 de mayo y la Sección Consular ayudará a las personas que ya tienen una cita programada. Los ciudadanos estadounidenses que tienen necesidades de emergencia para documentos de viaje de los EE.UU. y no tienen una cita programada pueden visitar la Embajada de 7:30 a.m. a 10:00 a.m. debido a demostraciones planificadas en todo Managua, se les ha aconsejado al personal del gobierno de EE.UU. permanecer en sus hogares y no debe viajar después de la 1:00 p.m. el lunes, 14 de mayo.https://twitter.com/USEmbNicaragua/status/995859367734980608

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!