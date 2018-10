DENUNCIAN DETENCIÓN PARA IMPLICAR AL MRS CON ESTUDIANTES DE UPOLI

Heriberto Flores de 24 años, poblador del reparto Shick denunció su detención ilegal por parte de la Policía Nacional en “El Chipote” donde lo presionaron para declarar contra las dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Suyén Barahona y Margarita Vigil. Flores se presentó a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), a realizar la denuncia, y explicó que la Policía lo obligó a grabar un video, cuyo objetivo es responsabilizar a Barahona y Vigil de apoyar a los estudiantes de UPOLI. “(Me obligaron a) que dijera que Suyén Barahona pagaba a los estudiantes, que Milton recibía un dinero que no lo conozco, que Margarita Vijil dejaba el dinero, verdaderamente desconozco, yo nunca he sido parte del Movimiento Renovador Sandinista”, declaró el joven.“Ellos me grabaron y me dijeron lo que tenía que decir. Yo no he grabado ningún video por mi voluntad propia, fue un momento de presión que ellos me tuvieron para que yo grabara ese video. Ellos me van dictando los puntos que yo tenía que decir”, explicó Heriberto. Pablo Cuevas de la CPDH, señaló que esta denuncia de Flores será presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando venga al país y le darán seguimiento.

