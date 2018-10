PARRALES VALLEJOS DISMINUYE FRECUENCIA DE SUS BUSES

11:21 a.m.

En las primeras horas de este lunes, los usuarios de las rutas 117, 118 y 103 de Managua, esperaron más de lo normal por el transporte colectivo, debido a que algunas unidades no salieron a trabajar.La cooperativa Parrales Vallejos a fin al gobierno, a la que pertenecen estas tres rutas, no sacó todos sus buses a trabajar este lunes 14 de mayo, sin embargo, otras cooperativas no afines al gobierno brindaron el servicio con normalidad.“Tengo dos horas de estar esperando la 117, ahora a regresarnos a nuestras casas porque ya perdimos nuestro día de trabajo”, dijo Yader García, quien esperaba autobús. “Bueno estoy aquí desde las 6:00 de la mañana esperando la 17, pero nunca pasó, ya perdimos el día de trabajo. Quisimos esperar la 106 y tampoco pasa”, manifestó Antonio Gutiérrez, usuario TUC.La señora, Margarita Salgado, quien dijo tener media hora de estar esperando, señaló que las rutas 120, 110 y 111 estaban pasando con más frecuencia.Debido a la falta de transporte, algunas camionetas particulares se lanzaron a las calles para movilizar a la gente. Muchos tuvieron que pagar taxis, para poder llegar a sus trabajos.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!