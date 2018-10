ESTUDIANTES DEL COLEGIO BENJAMÍN ZELEDÓN PROTESTAN PESE A SUSPENSIÓN DE CLASES

Alumnos del colegio de Managua Benjamín Zeledón protestaron esta mañana frente a su centro de estudios contra la represión a universitarios por parte de la Policía Nacional, esto a pesar que el Gobierno a través del Ministerio de Educación (Mined) suspendiera las clases en la capital.Los estudiantes fueron apoyados por sus padres y pobladores del barrio El Recreo, lugar donde se ubica este colegio. “Respaldamos una lucha justa de los universitarios. Aquí habemos exalumnos del Benjamín Zeledón, habemos estudiantes de secundaria autoconvocados respaldando la lucha justa de los universitarios. Mataron a Alvarito Conrado un estudiante de secundaria y han matado a nuestros universitarios”, dijo uno de los estudiantes. Los alumnos denunciaron que algunos maestros de este colegio llegaron al plantón pacífico a tomarles fotografías como forma de intimidación. “Vinieron maestros del Benjamín Zeledón a tomarle fotos a los muchachos y a estarlos intimidando, también denunciamos que la concejal Vilma Santamaría que es maestra del Benjamín Zeledón nos ha venido a tomar fotos en forma de represión hacia nosotros”, declaró unos de los manifestantes. Mientras tanto, los padres de los adolescentes y pobladores del barrio, expresaron que apoyan a los estudiantes porque no quieren más represión y que sus hijos crezcan bajo una dictadura. “No queremos más guerra, queremos un país libre de toda represión, porque esos niños son el futuro de Nicaragua”, expresó una pobladora del barrio El Recreo. “Como padre de familia, mi hija estudia aquí; como nicaragüense me duele mucho como un Gobierno ha sido discriminante contra los derechos de la juventud de este país. No queremos que nuestros hijos vayan creciendo bajo una dictadura. No vamos a dejar a nuestros hijos solos en esta lucha”, indicó un padre de familia.

