ESTUDIANTES Y CAMPESINOS PIDEN LA RENDICIÓN DE ORTEGA

Los jóvenes de la Coalición Universitaria junto al representante de los Campesinos Anticanal Medardo Mairena, pidieron la rendición a la dictadura del presidente Daniel Ortega ante la masacre y la represión que, según los estudiantes, ya ha dejado 68 muertos, 3 mil heridos, cientos de intimidados, perseguidos y desaparecidos.En el mensaje, condenaron los ataques que el régimen Ortega-Murillo ha perpetrado en contra de los ciudadanos que se han tomado las principales vías.“Hemos vivido en estos últimos 28 días una situación convulsa y dolorosa, hasta la fecha han sido asesinados 68 hermanos, más de 3 mil heridos, cientos de perseguidos, intimidados y desaparecidos. Y hoy con un supuesto llamamiento a la paz, el régimen Ortega-Murillo, sigue reprimiendo a nuestro pueblo, nosotros como expresiones diversas del Movimiento Estudiantil y ahora como coalición universitaria y de sociedad civil, unidos con el Movimiento Campesino, seguimos firmes en nuestra posición. ¡No queremos más derramamiento de sangre! Desde el primer momento en que levantamos el brazo y empuñamos la mano en contra de lo atropellos desmedidos cometidos por el matrimonio asesino, nos hemos posicionado con el sentir del pueblo, por tanto, nunca haríamos un llamado a cesar la movilización pacífica siendo esta la única arma con la que el pueblo cuenta para derrocar al tirano. Jamás intentaríamos boicotear el anhelo popular por la construcción de una nueva patria, sabemos que el llamado a un diálogo nacional no es más que un intento del régimen para oxigenarse a expensas de nuestros hermanos asesinados, un espacio manchado de sangre, no lo permitiremos, sin embargo, sabemos que Ortega-Murillo y sus secuaces están acabados, en aras de buscar una salida pacífica al conflicto que el dictador ha desencadenado, hemos optado por ir a golpear a golpear la mesa a lo que nosotros concebimos como una mesa de rendición de Ortega y su régimen, de igual forma estamos conscientes de que la renuncia del presidente y vicepresidente de los altos mandos de la policía nacional y la desarticulación de las fuerzas paramilitares, grupos de choques y turbas directamente involucrados con actos de represión y asesinatos, no basta para la construcción de una Nicaragua que se desvincule de las caras y los vicios de todo el viejo régimen político. Por consiguiente, repudiamos todo intento de partidos tradicionales de querer acaparar el sueño de Nicaragua en la construcción de un nuevo porvenir. De esa manera no creemos que elecciones anticipadas sean la posición más viable. Exigimos el desmantelamiento de todos los poderes del estado, los cuales sirven exclusivamente a la tiranía política que impera. No podríamos tener justicia, sino creamos poderes del estado nuevos y legítimos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe trabajar en conjunto con los relatores para temas de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Los nicaragüenses clamamos justicia y como su voz no claudicaremos, el pueblo nicaragüense encabezado por los estudiantes y campesinos condenamos categóricamente los ataques que el oficialismo ha perpetrado en contra de los ciudadanos que se han tomado las principales vías. Respaldamos a todos nuestros hermanos atrincherados y movilizados en todo el territorio, patria libre y vivir”.

