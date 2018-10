PERIODISTAS DEMANDAN COBERTURA TRANSPARENTE EN DIÁLOGO NACIONAL

La Conferencia Episcopal de Nicaragua acreditó este martes a la prensa nacional y extranjera que dará cobertura al diálogo nacional. Los periodistas que fueron acreditados para darle cobertura a las conversaciones del diálogo nacional que inicia mañana miércoles, demandaron a la Conferencia Episcopal acceso total y trasparente a las negociaciones, pues están claros que el pueblo no quiere amarres por debajo de la mesa. “La cobertura debería ser abierta, la población tiene mucha desconfianza, no solo del Gobierno, sino de sus medios. Ustedes lo han visto en la calle que no creen en canales oficiales”, expresó Wilfredo Miranda, periodista de Confidencial.“Alguien me comentaba hoy que solo vamos a tener acceso a las conferencias de prensa, y creo que no debería de ser así. Deberíamos de estar ahí en esos encuentros porque los mismos estudiantes lo han pedido, y la sociedad civil también lo ha pedido”, expresó Emiliano Chamorro, periodista de La Prensa. “Que debe ser un (diálogo) transparente, incluso de los obispos que son los garantes deberían de poner a las afueras del diálogo una pantalla grande donde se pueda transmitir lo que se está dialogando”, sugirió la periodista Azucena Castillo. Los periodistas también demandaron una cobertura igualitaria para todos los Medios de Comunicación y que no sólo se le permita libre acceso a la prensa oficialista.

