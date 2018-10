ALEMÁN: “EL GOBIERNO NO ES LA MADRE TERESA DE CALCUTA”

El ex presidente Arnoldo Alemán aconsejó cautela a quienes van a dialogar con el gobierno sandinista. “Estos no son ninguna madre Teresa, tienen mucha experiencia”, expresó Alemán, quien asegura que su gobierno quien también reprimió a los estudiantes que reclamaban el 6% constitucional, jamás se manchó las manos de sangre, pese a la muerte del estudiante Roberto González. Alemán recomendó cautela a los participantes que se van a sentar con el gobierno. Para alemán las conversaciones no pueden durar más de tres meses. “No puede extenderse un diálogo durante mucho tiempo porque verdaderamente el país está sobre una zozobra tremenda. La economía nacional ha decrecido totalmente. Yo les pido a las personas que van a ese diálogo que asienten los pies sobre la tierra, que no pensemos que estamos jugando con hijos de Madre Teresa de Calcuta, ni de Francisco de Asís, son gente que tiene experiencia, que saben verdaderamente ser dictadores y que no van a abandonar el poder fácilmente”, declaró el exmandatario.El gobierno de Alemán también reprimió las protestas estudiantiles del 6% y aunque un universitario murió, señala que él jamás se manchó las manos de sangre. “Lo único que te puedo decir con todo honor, jamás mis manos se han llenado de sangre. La muerte de ese muchacho a la entrada del Banco Central fue con una bala de goma y no con una bala de plomo como definitivamente ahora hubo”, concluyó Alemán.

