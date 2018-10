LES GRITAN “ASESINOS” A ORTEGA Y MURILLO AL ENTRAR Y SALIR DEL DIÁLOGO

8:35 a.m.

Esta mañana cuando Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo llegaron al Seminario de Nuestra Señora de Fátima, lugar donde se lleva a cabo el diálogo nacional, la pareja presidencial fue recibida con gritos de “asesinos, asesinos” por la población que estaba en las afueras del lugar.Ortega y Murillo llegaron y se fueron fuertemente custodiados por la Policía Nacional, por vía terrestre y aérea, dos helicópteros seguían la caravana presidencial.Los sectores que participaron en el primer día de este diálogo calificaron las palabras del gobernante como una decepción. “Nuestra posición es de una profunda decepción, de haber venido a un diálogo nacional, con una agenda bien clara que era pedir justicia, que se llevar a la justicia a los responsables de los crímenes cometidos. Nosotros traíamos como agenda la democratización del país y se nos habló de otro mundo, se nos habló de otra situación. Lamentamos que este tipo de oportunidades únicas se hayan desaprovechado”, dijo Juan Sebastián Chamorro, Presidente de FUNIDES.“No creo que (el diálogo) de buenos frutos, porque aquí ellos (Ortega y Murillo) vienen a hablar de temas políticos, cuando nosotros queremos hablar de temas constitucionales. Él (Ortega) vive en el mundo de El Carmen, él no está viendo la realidad de este país… A como están las cosas y a como vi al presidente que no le interesa la solución de este problema, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a analizar si vamos o no al diálogo el viernes… Se esperaba hoy una respuesta positiva del Presidente y tuvimos una respuesta negativa”, declaró Michael Healy, presidente de UPANIC. Foto cortesía Carlos Maldonado

