¿QUIÉN ES LESTHER ALEMÁN, EL UNIVERSITARIO QUE ENCARÓ A ORTEGA?

Lesther Alemán, miembro de la Coalición de Universitarios, interrumpió el orden del diálogo nacional este miércoles para decirle al presidente Daniel Ortega y a Rosario Murillo, que ordenaran el cese inmediato al fuego y que se rindieran, pues esa mesa de diálogo, era “para negociar su salida”.El joven de 20 años y estudiante de cuarto año en la carrera de Comunicación Social en la UCA, no necesitó de un micrófono para que todos en la sala lo pudieran escuchar, pues con su fuerte voz y valentía logró la atención de todos en el lugar. Lesther Alemán, durante una de las marchas contra la represión del Gobierno Esto fue lo que Alemán le dijo a Ortega: “Estamos aquí ahorita mismo para que ordene el cese inmediato a los ataques que están cometiendo en nuestro país, represión y ataque de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al Gobierno, usted sabe el dolor que hemos vivido 28 días, pueden dormirse todos tranquilos, nosotros no hemos dormido tranquilos, estamos siendo perseguidos, somos estudiantes y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya, porque nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados nosotros los hemos puesto. Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector clamándole a usted como jefe supremo de la Policía que ordene el cese al fuego inmediato. Monseñor Álvarez lo vivió y lo siguen viviendo muchos sacerdotes. A quién le podemos pedir, hay otra persona a la que yo le pueda pedir que ordene ese cese, porque si estuviera en mis manos, se lo digo que el 18 (de abril) no lo hubiese permitido. En un mes usted ha desbaratado al país, Somoza lo costó muchos años, usted lo sabe muy bien, nosotros conocemos la historia, pero usted en menos de un mes ha hecho cosas que nunca nos imaginamos y que muchos están defraudados por eso, por eso ideales que no se han cumplido, esas cuatro letras (FSLN) que le juraron a esta patria ser libres y hoy seguimos como esclavos, hoy seguimos sometidos, hoy seguimos marginados, hoy estamos siendo masacrados, cuántas madres de familia están llorando a sus hijos señor. Vicepresidenta, usted es madre y lo sabe muy bien el dolor, porque hablar a las 12:00 del mediodía todos los días no nos van a callar. El pueblo está en las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole que cese a la represión, sepa esto ríndase ante todo este pueblo, pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos que ordene el cese al fuego ahorita mismo, liberación de nuestros presos políticos, no podemos dialogar con un asesino porque lo se ha cometido en este país es un genocidio”, expresó el joven.Al terminar sus palabras los demás miembros de la Coalición Universitaria corearon a la pareja presidencial: “Eran estudiantes, no eran delincuentes”. Lesther, quien es excelencia académica en la UCA, lloró al concluir la primera jornada del diálogo nacional, pues la actitud indolente de Ortega al no ordenar el cese al fuego hacia los manifestantes, llenó de indignación al joven, “sólo iba a decir cese, sólo iba a decir cese”, repetía, mientras era abrazado por sus compañeros.*Foto destacada cortesía

