MEDIOS OFICIALISTAS TRATAN DE INCULPAR A ESTUDIANTES DE MASACRE Y VIOLENCIA GUBERNAMENTAL

Entre empujones y apretones, periodistas de medios afines al gobierno avasallaron este viernes a los miembros de la Coalición Universitaria, mientras se acercaban al Seminario Nuestra Señora de Fátima, para participar en la segunda sesión del Diálogo Nacional. Entre los estudiantes, se movilizaban Lester alemán y Victor Cuadra representantes del Movimiento Universitario 19 de Abril, así como otros miembros de grupos estudiantiles que se han unido para exigir la democracia y la justicia en Nicaragua.“Eran estudiantes, no eran delincuentes”, coreaban a una sola voz los jóvenes mientras se dirigían al auditorio. Los periodistas oficialistas realizaban preguntas y señalamientos en los que aseguraban que los estudiantes son los responsables de los hechos de violencia y masacre en el país. “Muchos están muriendo de hambre por culpa de ustedes ¿Van a seguir con este método de violencia? ¿Van a pagar los buses que han quemado?”, cuestionaban los periodistas.“Yo soy su colega, muchachos solo les voy a pedir que no se lastimen, entre ustedes, miren cómo se están empujando, por favor. ¿Acaso yo no estoy pensando en ustedes? Dejen de lastimarse, dejen de empujarse”, dijo Lesther Alemán al batallón de periodistas que lo asediaban diciéndole: “hagan el llamado para que quiten los tranques", y mencionando la muerte del cineasta guatemalteco quien perdió la vida hace dos días tras caer sobre su cuerpo un árbol metálico, conocido popularmente como "chayopalos". “Los buses fueron secuestrados por ustedes mismos”, le dijo un periodista de Radio Nicaragua a Lesther Alemán, ante el señalamiento, este le respondió: “¿El presidente alguna vez te ha contestado una pregunta?”. Por su parte, Victor Cuadra, le refutó a los medios oficialistas que eran sinvergüenzas y cómplices de los asesinatos cometidos por el gobierno. “Es una vergüenza los periodistas como ustedes que se aprovechan de esta situación”. Sin vergüenzas, asesinos, cómplices, les decía Cuadras.Lesther Alemán, interrumpió el orden del diálogo nacional el pasado miércoles para decirle al presidente Ortega que ordenara el cese inmediato al fuego y que se rindieran, pues esa mesa de diálogo, era “para negociar su salida". El llamado fue luego de que el mandatario se mostrara sin interés ante el dolor del pueblo. El presidente Daniel Ortega se ausentó este viernes al diálogo nacional y ordenó que no se transmitiera en vivo y directo la segunda sesión, que iba a dar inicio a las 10:00 de la mañana, y dada las 11:00 aún seguía en "veremos".

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!