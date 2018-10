TREGUA NO APLICA PARA MANIFESTACIONES PACÍFICAS, DICE COALICIÓN UNIVERSITARIA

La Coalición Universitaria informó este sábado que la tregua que se acordó ayer en la mesa de diálogo no aplica para la realización de manifestaciones pacíficas, asimismo que la aceptaron para que el Gobierno demuestre la buena voluntad política que pregona. “Este fin de semana tienen que demostrar ellos (el Gobierno) la buena voluntad política que dicen tener para encontrar la paz en este país. Si ellos no demuestran la voluntad política, el día lunes los tranques arreciarán, e inevitablemente el país entrará en un paro nacional, porque el campesinado y la ciudadanía nicaragüense lo único que quiere es que Ortega salga del poder ya, y eso es lo que nosotros también estamos exigiendo”, aseguró Víctor Cuadras.Los universitarios también aclaran que esta tregua se da porque están conscientes que el pueblo necesita reabastecerse, de alimentos y combustibles. “Más que la palabra ‘tregua’ es un compromiso para ellos tener la autoridad moral de llamar a sus turbas, a sus grupos paramilitares a encuartelarse. Los tranques de los campesinos se mantendrán en las calles, lo que van a permitir es la libre circulación”, aclaró Lesther Alemán. Los jóvenes manifiestan que exigirán que el diálogo se transmita al menos por el canal católico, y señalan que no han sido comprados. “Vamos a exigir que el diálogo se transmita al menos por el canal 51. Estén convencidos de que no nos han comprado, ni nos van a comprar… Desde ayer el tema es la democratización, todos lo debemos entender que es negociar su salida, el tema de democratización es el tema en el que nosotros podríamos llevarnos más tiempo de discusión, más tiempo de acuerdo, pero ante todo es tranquilizar a la gente porque ellos ya estaban diciendo que a nosotros ya nos habían comprado, déjenme decirles que no, llegamos a esa mesa en protesta y saldremos de esa mesa con resultados”, agregó Alemán. Este es el comunicado íntegro de la Coalición Universitaria:

