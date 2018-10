MÉDICO DE CRUZ AZUL ACLARA QUE NO LLEGÓ A SUS MANOS CASO DE ÁLVARO CONRADO

A un mes de la muerte de Álvaro Conrado, quien falleció el pasado 20 de abril en las protestas contra de las reformas del INSS, el médico del Hospital Cruz Azul, Roberto Renán Cuarezma Cortez, ha manifestado que en "ningún momento" negó la atención del adolescente.“Yo en ningún momento vi a un paciente, en ningún momento vi algún herido, no puedo asegurar ni decir que llegó algún paciente o que era este joven Álvaro Conrado y mucho menos negué la atención médica a nadie porque siempre como médico somos cuidadores de la salud”, expresó el médico.Foto en vida de Álvaro Conrado Según Cuarezma, el día de los hechos quien supuestamente detuvo la entrada de Conrado al hospital fue el guarda de seguridad en turno. “(Yo) me encontraba en el área de quirófano de recuperación con pacientes privados que estaban llegando de médicos privados, yo me encargo de hacer la gestión de ingreso, recuperación, salida y hospitalización de estos pacientes. En eso, llega una joven que se encarga de la limpieza del hospital a avisar que había un alboroto en el área de emergencia, yo me dirijo en ese momento a la puerta del área de emergencia que queda costado oeste del Hospital para ver qué era lo que pasaba; cuando yo llego a la puerta encuentro al guarda de seguridad con la puerta cerrada, pero no encuentro a nadie más y el guarda me comunica que habían llegado en un vehículo dos jóvenes, que se bajaron uno con un celular y otro con un tuvo diciéndole que les dejara entrar porque venía una persona herida”, contó.Por otro lado, agregó que al salir a la zona donde habrían llevado a Conrado, no había ningún paciente herido, ningún vehículo con personas dentro, ni siquiera rastros o manchas de sangre. “Él (guarda de seguridad) me dijo que en ningún momento vio en el vehículo a ningún herido, ni que bajaron a ningún paciente herido, entonces cuando yo salgo, no hay rastro alguno, ni de vehículo, ni de ninguna otra persona, ni siquiera evidencia de ningún tipo de mancha hemática en la calle o en la acera”, agregó el doctor. Roberto Renán Cuarezma brindó su versión, luego de la conferencia de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya entidad internacional condenó los actos de violaciones a los derechos humanos señalando a los hospitales que negaron atención médica de urgencia durante las protestas. La CIDH destacó que recibió denuncia particularmente por el caso del joven Álvaro Conrado quien fue llevado al hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, así como de los hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el Ministerio de Salud.Álvaro Conrado quien cursaba cuarto año de secundaria en el Colegio Loyola se convirtió en el héroe nacional más joven de Nicaragua. Fue asesinado a los 15 años mientras pasaba agua a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

