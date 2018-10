MONSEÑOR BÁEZ A ORTEGA: LOS AÑOS PASAN Y NADIE ES ETERNO

10:22 a.m.

Monseñor Silvio Báez, dijo al presidente Daniel Ortega que los años pasan y nadie es eterno. Recordó que hace cuatro años le entregaron un documento a Daniel Ortega, que destaca independencia de poderes para garantizar democracia en el país. “Hace cuatro años, el 21 de mayo del año 2014, todos los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, le presentamos un documento al presidente de la República que se titulaba ‘En búsqueda de horizontes para una Nicaragua mejor, un larguísimo documento, propósito, hecho con buena voluntad, donde se abarcaban todos los aspectos de la vida del país”, dijo Monseñor Báez.El religioso leyó algunos de los párrafos de este documento de hace cuatro años y del cual indicó “nunca tuvimos una respuesta oficial”. “El tema y la institucionalidad no es marginal en un Estado democrático, el cual solo es posible en un Estado de derecho, en donde el ejercicio del Poder está sujeto a la ley y se caracteriza por la independencia y separación de los poderes del Estado, la observancia irrestricta a la ley sin privilegios ni excepciones y el respeto absoluto a la soberanía popular… Creemos que la actual estructura institucional y política del país no traerá ni a mediano, ni a largo plazo ningún beneficio ni para los actuales gobernantes, ni para los miembros del partido gobernante, ni para ningún nicaragüense y termino con las dos primeras líneas del número 42 ‘Señor presidente, usted tiene la capacidad de no defraudar la esperanza que muchos nicaragüenses depositaron en usted al iniciar su periodo presidencial. Le recordamos señor presidente, los años pasan y nadie es eterno’”, concluyó Monseñor Báez.

