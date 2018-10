A UN MES DE SU ASESINATO, FAMILIA DE PERIODISTA GAHONA DEMANDA JUSTICIA

Con la fotografía de su esposo en alto, Migueliuth Sandoval, viuda del periodista asesinado Ángel Gahona, se manifestó este lunes en demanda de justicia, en la rotonda Rubén Darío, en el sector de Metrocentro, Managua. Junto a ella se encontraban varios miembros de la familia, entre ellos los hijos periodista, así como los progenitores, quienes también alzaban fotografías y carteles con mensajes como: “no se puede ocultar la verdad matando periodistas” y “Ángel Gahona, presente”.Según Migueliuth, la muerte de su esposo está vinculada al seguimiento que Gahona daba a las constantes denuncias por corrupción cuando era el director del noticiero El Meridiano que se transmitía de lunes a viernes en el canal 5 (local en Bluefields), en Kukra Hill y Laguna de Perlas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. “El trabajo que realizaba a diario, era denunciar las diversas anomalías que estaban ocurriendo en los diversos sectores: políticos, económicos, sociales y culturales, dando a conocer las corrupciones que se vivían dentro de las filas policiales, dentro de las instituciones políticas y dentro de la misma sociedad, es decir, hacia un trabajo neutro, en donde ponía ambas versiones de los hechos”, dijo.“Yo como su esposa y que sabía todas las cosas de él, te puedo decir que no era corresponsal simplemente, era un colaborador y acá se ve una vez más la corrupción que existe, porque le dijeron: 'mira Ángel no te podemos pagar una mensualidad porque no tenemos fondos, dile a la alcaldía municipal que sea ella la que te pague la mensualidad de 3 mil córdobas mensuales', por qué hacerlo la alcaldía, acaso la alcaldía tiene fondo para hacer publicidad en los canales”, cuestionó Sandoval. Amanda Gahona, madre del periodista dijo que su hijo “era voz de los que no tenían voz, voz de la gente que no tenía los medios para poder salir y denunciar lo que estaban haciendo, denunciaba tantos casos que se han dado de tráfico de personas en Bluefields. Y yo hoy lo digo públicamente, si nos pasa algo es porque él decía la verdad”. Por su parte, el papá de Gahona, también llamado como su hijo, expresó que lo que más le causa dolor es que desde hace dos años atrás su hijo decía “me van a matar, estoy amenazado”, y él no le creía.“Yo le decía hijo, no tenga temor, hijo no diga eso, a usted no lo van a matar, pero ahora me duele en el corazón porque cuando él lo decía nosotros no le creíamos y se cumplieron las amenazas, lo mataron”, expresó. El periodista de 42 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza, el pasado 21 de abril, en la ciudad de Bluefields, mientras realizaba un Facebook Live dándole cubertura a las protestas contra las reformas INSS.