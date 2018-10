EX FUNCIONARIO DEL FSLN CONDENA MASACRE DEL GOBIERNO

Nelson Artola Escobar, ex embajador de Nicaragua ante República Dominicana (2012-2017), y ex cónsul en la ciudad de Houston, Texas en Estados Unidos (2017), condenó al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la masacre de estudiantes y civiles durante las protestas en el país. “CONDENO. Sin límites los asesinatos y la masacre de la que son víctimas los estudiantes y el pueblo en general por parte del gobierno de Daniel y Murillo, soy y seré militante de Sandino y Carlos no de Ortega, que nos traicionó y enterró al verdadero FSLN”, escribió el exfuncionario sandinista en su cuenta de Facebook.Artola, mencionó todos los cargos que ocupó durante el Gobierno de Ortega y Murillo, y acusó a esta última de humillar y torturar psicológicamente a varios funcionarios del Estado, incluido él. “He sido alcalde de San Ramón, de Matagalpa, Diputado, Ministro, Embajador en Dominicana, Cónsul General en Houston, hace un año me nombró Ortega embajador en Israel y no le acepté, he sido dirigente del FSLN a todos los niveles, moriré con mi corazón rojinegro, en 2012 renuncie como ministro porque no estaba de acuerdo con la represión y humillación que recibíamos de la Chayo además porque ya estaban pisoteando los principios sandinistas, en diciembre de 2017 les vuelvo a renunciar porque se incrementó la persecución y la tortura psicológica contra mi persona cuando estaba en el exterior, soy testigo de que ministros, secretarios políticos son maltratados y las reuniones con la señora se convierten en humillación y tortura psicológica, a estas alturas cuando a Ortega y a Murillo se les han caído todas las máscaras con las que se presentaban como revolucionarios, ningún hermano sandinista tiene justificación para seguirlos apoyando, ha llegado la hora de decisiones históricas yo apoyo las demandas del pueblo que son LIBERTAD, DEMOCRACIA Y PAZ. PATRIA Y LIBERTAD, a reestructurar al FSLN para salvarlo”, escribió.*Foto cortesía

