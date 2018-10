FÉLIX MARADIAGA A OEA: “SI NO VAN AYUDAR, NO ESTORBEN”

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, titubeó al hablar sobre la situación que atraviesa Nicaragua, durante la conferencia: "Cómo Restaurar la Dignidad, Democracia y Desarrollo en Nicaragua" realizada este lunes en la Universidad George Washington, en Washington DC. Félix Maradiaga, director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), radicado en Managua, quien participó como uno de los panelistas, dijo al máximo representante de la OEA: “si no nos van a ayudar, no estorben”, luego de que Almagro señalara que la OEA no funciona para derrocar dictaduras. “Cuando hablamos de la OEA, no hablamos de intenciones, tenemos que hablar de acciones y la acción de la OEA es diplomática. La OEA no tiene instrumentos de fuerzas para poner soluciones o derrocar dictaduras”, dijo Almagro. “Los nicaragüenses no le estamos pidiendo a nadie que se construya la democracia con intervención internacional, lo queremos hacer con nuestras propias manos, pero también queremos que no estorben, como decimos en Nicaragua, si no nos van a ayudar no estorben… Queremos, secretario Almagro, que su vocación democrática ampliamente demostrada y que en mi caso no pongo en duda, se active para Nicaragua”, expresó Maradiaga. Durante la ponencia, cuestionaron a Almagro sobre el informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual podría ser suficiente para cambiar su postura con respecto al Gobierno, a lo que respondió que Nicaragua lo que necesita es elecciones “transparentes, justas y adecuadas”. Ante las respuestas que desviaban el enfoque sobre los daños a Nicaragua cometidos por gobierno del presidente Daniel Ortega, uno de los asistentes lo llamó cómplice. “Soy cómplice por exigir un proceso electoral transparente y justo, lo que ustedes quieren es que sea un proceso electoral ni transparente ni justo, lo que ustedes quieren son variables antidemocráticas también para sacarse de encima a Daniel Ortega, ese no es un camino que vamos avalar. Lo siento mucho”, contestó.

