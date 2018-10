DESPIDEN A TENIENTE DE LA POLICÍA POR COMPARTIR LA MÚSICA “QUE VIVAN LOS ESTUDIANTES”

La exteniente María Teófila Aráuz, de 48 años, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que fue despedida de su puesto en la Policía Nacional por compartir en un estado de WhatsApp la canción: “Que vivan los estudiantes”. Aráuz estaba ubicada en el Distrito Uno de la Policía Nacional en Managua y le dieron de baja desde el pasado 6 de mayo. Al compartir el video como estado en WhatsApp comentó: “los mejores videos y el que más me inspira es el del 19 de abril duela a quien le duela”. “Aquí la policía es 100% sandinista, aquí la policía nacional solo se debe al presidente y a la vicepresidenta, aquí los estudiantes no son nadie, así que usted desde hoy ya deja de ser policía. Ya le revisamos sus redes sociales y miramos que usted no es una persona sandinista, y como no es una persona sandinista, usted desde hoy deja de ser policía, y ya sabemos dónde vive, ya sabemos qué hace”, le dijo el comisionado Vladimir Cerda a Aráuz. María Teófila Aráuz, manifestó que le duele su corazón al ver la muerte de tantos jóvenes durante las protestas, y expresó que el trabajo de la policía es defender al pueblo, no atacarlo. “Aquí está su policía, su policía por no pensar como usted, su policía que piensa por el pueblo, y que por eso un día ingresó a la policía en 1999, para defender al pueblo, no para humillarlo ni mal tratarlo, ni para ponerle el pie... El piensa que la policía es una empresa y que va a vivir de la policía, y no es así, la policía no se debe solo a uno, ni a dos, se debe a todo el pueblo”, agregó.Por su parte, el asesor legal de los derechos humanos, José Antonio López, indicó que se realizará una demanda de acción de reintegro. “Vamos a pedir como CPDH que el inspector general de la policía nacional llegue a declarar y que nos diga a una voz que, si la policía es sandinista o es nacional”, señaló. “Que vivan los estudiantes”, de la compositora chilena Violeta Parra, ha sido escuchada muchas veces durante estos días de protestas. La canción se hizo popular por representar la lucha estudiantil, en la mayoría de los casos contra gobiernos dictatoriales.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!