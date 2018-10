FISCALÍA NO ACUSARÁ A NADIE POR ASESINATO DE JAVIER MUNGUÍA QUIEN APARECIÓ EN MORGUE DE IML

La Fiscalía eximió de responsabilidad a las autoridades de Nicaragua por la muerte del joven Javier Alexander Munguía Mendoza de 19 años, quien apareció muerto en la morgue del Instituto de Medicina Legal el pasado 18 de mayo. Según la Fiscalía, Javier atentó contra la integridad física de unos estudiantes, a quienes el joven presuntamente quería robarles sus pertenencias. La fiscal Grethel Fernández, señala que el día 8 de mayo “alrededor de las 8:20 de la noche, dos estudiantes salieron a la acera, cuando en ese momento se presentaron dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta, sin placa, quienes al ver a los dos universitarios, con la intención de robarles sus pertenencias, se estacionaron frente a la vivienda. El joven Javier Alexander Munguía Mendoza iba como pasajero, llevaba puesto un casco color azul, portaba en su mano derecha un arma de fuego tipo pistola, marca Colt, calibre 380, color negro automática, con la que apuntó a una joven universitaria y le ordenó que le entregara todo lo que tenía, la joven al sentirse amenazada corrió al interior de la casa, gritándoles a sus compañeros que había unos ladrones afuera, Munguía Mendoza la siguió al interior de la vivienda exigiendo ante amenaza e intimidación a otra de las estudiantes universitarias que le entregara la computadora portátil, marca HP, color blanco la cual estaba siendo utilizad por ella en ese momento. Ante la conducta de Javier Alexander Munguía Mendoza quien amenazó a las y los estudiantes universitarios con el arma de fuego y puso en inminente peligro la vida e integridad física, violentando la propiedad privada y pretendiendo robarles; al estar los estudiantes atemorizados de que en cualquier momento el arma de fuego fuera detonada en contra de su humanidad y sus compañeros, uno de los universitarios con la intención de salvaguardar su vida y la de los demás, se abalanzó sobre Munguía Mendoza, intentando despojarlo del arma, golpeándole en el brazo derecho, forcejeando y solicitando ayuda. De inmediato otro estudiante se acercó por el lado izquierdo y continuaron forcejeando logrando quitarle el casco. Los estudiantes antes referidos siguieron forcejeados y caen al suelo junto a Munguía Mendoza, impactando el rostro de este contra él mismo, un tercer estudiante auxilió a sus compañeros y logró desarmar a Javier Alexander Munguía Mendoza, finalmente los estudiantes logran tomar el control de la situación enterándose en ese preciso momento que Munguía Mendoza había fallecido”, leyó Fernández. Fiscal Grethel Fernández El Ministerio Público no menciona dónde ocurrió la muerte de Javier, no menciona los nombres de los estudiantes que supuestamente fueron atacados por el joven, no menciona el nombre del supuesto acompañante y conductor de la moto, no dice qué pasó luego que muere Javier, no explica cómo el muchacho llegó al IML, ni por qué fue hasta nueve días después que Medicina Legal le avisa a la madre de este que Javier está en ese lugar.Fernández indica que el Ministerio Público habiendo analizado de “manera objetiva” las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, determinó que “estamos ante un eximente de responsabilidad penal, específicamente la causa de justificación de legítima defensa establecido en el artículo 34, numeral 4 del Código Penal. Por ello de conformidad al artículo 224 del Código Procesal Penal, esta institución resuelve desestimar la denuncia”, refirió la fiscal. Tras terminar la lectura, la fiscal Fernández, se retiró rápidamente de la sala para evitar las preguntas de los periodistas. El pasado 18 de mayo, la familia aseguró que el IML les informó que el muchacho había muerto de forma natural, tras presentarse la familia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Medicina Legal, esta institución horas después informó mediante un comunicado que Javier había muerto de forma violenta de etimología homicida, lo cual contradice lo que ahora señala la Fiscalía. Mientras que el médico forense privado Nelson García señaló que el joven falleció por asfixia mecánica (estrangulado).

