SE INTENSIFICAN TRANQUES A NIVEL NACIONAL

Los campesinos y productores intensificaron los tranques este miércoles a partir de las 6:00 de la mañana, en todo el país, esta medida según los campesinos es para ejercer presión al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que abandonen el poder. En un comunicado oficial, el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía anunció que ayer 22 de mayo se reunieron la mayoría los representantes de los diferentes tranques a nivel nacional, llegando a consensuar que “en todos los puntos del país se retomarán los tranques de manera total el día miércoles 23 de mayo a partir de las 6 de la mañana, no habrá circulación absoluta de ningún tipo de transporte, en excepción ambulancias y carros particulares que lleven pacientes graves, se le recomienda a la población nicaragüense no movilizarse para no salir afectados”, señalan. Además, exigen que Ortega haga presencia en la mesa de diálogo nacional de este miércoles, advierten que a más tardar el día viernes 25 de mayo, esperan respuestas en la mesa de diálogo, “de lo contrario se intensificarán las acciones hasta lograr el clamor del pueblo la salida del presiente y su cúpula de gobierno”.Hasta antes de las 6:00 de la mañana de hoy, los tranques estaban escalonados, dejando la libre circulación cada cierto tiempo. En El Zapote, Nueva Guinea, hoy la líder campesina Francisca Ramírez mencionó que la medida de cerrar permanentemente los tranques es una causa justa por la que están luchando, por lo pidió disculpas a los transportistas. “Es una causa justa la que estamos luchando, ya hay 76 muertos verificados y que esa lucha de esos muchachos no se puede quedar en vano, y por eso hemos decidido con todos los tranques autoconvocados, solo hay pasada con lo que tenga que ver con los hospitales, ambulancias y personas enfermas que se verifiquen, de ahí está cerrado totalmente para cualquier transporte”, expresó doña Francisca. También, los campesinos denunciaron anoche que hay tranques piratas, de personas que no pertenecen a su movimiento, quienes están cobrando a los conductores para dejarlos pasar. *Foto cortesía

