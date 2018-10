CONVOCAN A MARCHA NACIONAL EL 30 DE MAYO EN HOMENAJE A MADRES DE CAÍDOS

La Coalición Universitaria y el comité de apoyo al Movimiento Madres de Abril convocaron a una marcha nacional en homenaje a las madres de los estudiantes y civiles asesinados durante las protestas en Nicaragua. La marcha llevará por lema “Nicaragua se une para exigir justicia” y se realizará el 30 de mayo, a las 2:00 de la tarde, iniciará en la rotonda Jean Paul Genie y finalizará en la UCA, con un pequeño acto. Las madres señalan que no tienen nada que celebrar. “En el último mes muchas madres nicaragüenses perdieron a sus hijos por la brutal represión desatada por el régimen Ortega Murillo. La Policía Nacional y las turbas masacraron a los jóvenes por haberse unido a una lucha cívica. La muerte de estos jóvenes y la gravedad de los heridos, así como la angustia por los desaparecidos y detenidos hace que este 30 de mayo en Nicaragua no haya nada que celebrar. Este inmenso dolor clama justicia”, dice un comunicado de las Madres de Abril. Junieth Brenes, miembro de la Coalición Universitaria expresa que la actividad es en apoyo y solidaridad de las madres nicaragüenses, “ese día ellas no van a poder disfrutar de sus hijos, queremos unirnos en respaldo con las madres, por aquellos jóvenes héroes caídos que el dictador Daniel Ortega nos ha arrebatado… No es momento para celebración, sino homenaje a los caídos y a sus madres”.“Espero que toda Nicaragua nos apoye el 30 de mayo. (Mi hijo) tenía 22 años, estaba lleno de vida, me lo quitaron, desde eso yo cambié, me he vuelto más triste, me he vuelto de un carácter bien amargo porque me quitaron a mi hijo. Yo sé que nadie me lo va a reponer, pero quiero justicia, porque esto no se puede quedar así”, expresó Alba García Vargas, madre de Moroni López García quien murió el 20 de abril en el sector de la catedral de Managua. “Es el momento de alzar la voz por una democratización del país”, dijo Amanda Gahona, madre de Ángel Gahona, asesinado en Bluefields el 21 de abril. *Foto cortesía

