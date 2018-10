MANIFESTANTES EXIGEN AL COSEP PARO NACIONAL

Un grupo de ciudadanos llegaron a las afueras del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) a pedir que se vayan a paro nacional, pues la represión sigue y el gobierno incumple recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Estamos gobernados por dos incompetentes mentales, dos psicópatas que no van a frenarse por nada, entonces le pedimos al gran capital, que ha sido también parte culpable de esta situación que se sacrifique y deje las buenas intenciones y vayámonos a las acciones. En sus manos está darle en lo que más le duele a este Gobierno que son los riales, en el diálogo lo vimos, solo le interesa la economía. Entonces si te interesa es la economía, el paro nacional te va a dar donde más te duele”, dijo una de las manifestantes. El pasado 4 de mayo otro grupo de manifestantes también demandó que el COSEP se fuera a paro nacional, en esa ocasión hubo una reunión y posteriormente los autoconvocados y el COSEP, informaron que esperarían al diálogo nacional, para que el Gobierno cumpliera con sus demandas. Concluyeron que el paro nacional sería un último recurso de no dar resultado el diálogo.“Ya se ha perdido demasiado en este país, aquí hemos venido de guerra tras guerra, asesinato tras asesinato. Nosotros una forma de paro nacional que invitamos al COSEP y exigimos como pueblo que tiren un comunicado y se unan a la voluntad del pueblo. Los campesinos están en sus tranques perdiendo dinero, y la empresa privada no ha tomado la posición que exige el pueblo. Es momento de decidir señores, la patria, tus hijos, tus nietos, tu familia, tus hermanos nicaragüenses o tu dinero. Creo que aquí llegar a cero sale barato por nuestra libertad y nuestra dignidad”, expresó una ciudadana. “No nos importa la economía del país, no es la sangre de ellos la que se está derramando en las calles. Es una desgracia que seamos indiferentes a tanta sangre derramada y creamos que podemos continuar la vida como que en este país no ha pasado nada, no es justo”, comentó otra ciudadana. En la última sesión del diálogo nacional no hubo consenso entre los participantes, la Iglesia Católica anunció que no había fecha para que este se reanudara.

