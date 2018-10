GOBIERNO DICE QUE ESTÁ A LA ESPERA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN MIXTA

El canciller Denis Moncada informó este mediodía a medios oficialistas que el Gobierno está a la espera de la convocatoria para “participar activamente en la Comisión de tres más tres”, sugerida por los Obispos de la Conferencia Episcopal, mediadores y testigos del diálogo nacional. La cuarta sesión del diálogo de ayer miércoles no llegó a consenso entre los diversos participantes. Por un lado, el Gobierno exigió eliminar los tranques, propuesta que fue rechazada por las otras partes.Mientras que, los universitarios, empresarios y sociedad civil pidieron que se debata sobre una Ley Marco, que permitiría adelantar las elecciones, prohibir la reelección presidencial y cambiar al Consejo Supremo Electoral (CSE), algo que el Gobierno no aceptó. Al no darse el consenso, los obispos sugirieron la creación de una comisión mixta, que sea conformada por seis personas: tres delegados por el gobierno y tres en representación de universitarios, sociedad civil y empresarios. En el anuncio hecho por Moncada, el Gobierno insiste en “que es indispensable resolver y acordar sobre los tres puntos que urgen al pueblo nicaragüense: eliminar todos los tranques, no a la violencia en todas sus formas y asegurar el derecho al trabajo”.El fin de semana pasado, el Gobierno incumplió la tregua acordada en la mesa de diálogo al enviar a la Policía a atacar a estudiantes en la Universidad Agraria; además ignoró las recomendaciones de la CIDH, pues la tarde de ayer los manifestantes de las ciudades de Chinandega y León fueron atacados por las turbas de la juventud sandinista, resultando un muerto y decenas de heridos. Los universitarios, empresarios y sociedad civil, han señalado que ejercerán más presión hasta que Ortega y Murillo abandonen el poder.

