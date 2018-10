CENIDH: MEDIDAS CAUTELARES DE CIDH NO GARANTIZAN SEGURIDAD EN NICARAGUA

10:22 a.m.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), aseguró que las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concedió a 13 estudiantes universitarios de Nicaragua, no garantiza su seguridad en el país, pues aquí el Estado es violador de derechos humanos. “Definitivamente esto no garantiza seguridad aquí en Nicaragua, porque Nicaragua es un Estado violador de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Son muchas las personas que tenemos medidas cautelares, desde nosotros el CENIDH desde el 2008, Francisca Ramírez, las comunidades indígenas de la Costa Atlántica, muchas organizaciones y no se cumplen”, dijo Nuñez. Sin embargo, la presidenta del CENIDH señaló que “el solo hecho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haya adoptado estas medidas ya contribuyen a crear, a fortalecer la imagen que se ha creado en Nicaragua, de ser un Estado violador de derechos humanos.Por su lado, Álvaro Leiva de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), refiere que la implementación de estas medidas cautelares es “para que el Estado a través de su gestión de seguridad ciudadana garantice plenamente la vida humana en peligro de estos ciudadanos”. Leiva explica que las medidas cautelares de protección se están revisando en muchos casos en el país. “Hoy por hoy la situación de derechos humanos en Nicaragua es de profunda crisis y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está muy clara de la situación que está sucediendo en Nicaragua”, advirtió. La CIDH, anunció en un comunicado que estas medidas cautelares están destinadas a proteger a los estudiantes y a sus familiares debido a que "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo". Los estudiantes con medida cautelar son: Bosco René Bermúdez; Brandon José Cruz; Fernanda Porto Carrero; Fernando José Sánchez Zeledón; Ángel Gabriel Rocha Amador; Víctor Agustín Cuadras Andino; Lesther Lenin Alemán Alfaro; Iskra Guisselle Malespín Sevilla; Judith Belén Mairena; Mildred Gisselle Rayo Ramírez; Madelaine Jerusalem Caracas Marín; Jeancarlo Manuel López Gutiérrez y Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez. La CIDH informó que sigue evaluando otras solicitudes de medida cautelar recibidas durante y después de la visita.

