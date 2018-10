KELLER PÉREZ ERA MILITANTE DEL FSLN, DECIDIÓ HACERSE AL LADO DEL PUEBLO Y PAGÓ EL PRECIO

El joven Keller Pérez Duarte, quien fue torturado, asesinado y cuyo cadáver fue encontrado en la cuesta El Plomo la mañana del pasado sábado, era militante del Frente Sandinista, según sus compañeros y amigos, dijo Pablo Cuevas representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Cuevas señala que la CPDH obtuvo información de Keller por parte de sus compañeros de estudios en la UNAN-Managua, “jóvenes que estuvieron muy cerca de él y refieren que era muy activo en la lucha, muy dinámico, comprometido y consiente de las posibles consecuencias que le sobrevendrían por estar del lado del pueblo”. “Nosotros estuvimos en el domicilio (de Keller) y fue abandonado el domicilio, a través de sus amigos recibimos información que ellos trataron de acercarse a la familia para rendirle un homenaje y la familia no quiso y personas cercanas a ellos dijeron que tenía una militancia activa en el partido de Gobierno, que él había pertenecido a la juventud sandinista y que cuando se dieron los acontecimientos tomó la decisión de apoyar las manifestaciones por ser justas las luchas de sus compañeros estudiantes y hacerse al lado del pueblo. Esa fue la decisión y por esa decisión tuvo que pagar el precio más alto que puede pagar un ser humano”, dijo Cuevas.La CPDH, indicó que la familia de Keller por su militancia sandinista decidió mantener su apego al régimen, pues los amigos del joven expresaron que otros jóvenes miembros de la juventud sandinista habían también unirse a la lucha de los estudiantes y fueron amenazados de muerte. “Tuvimos información que la familia, la mañana de ayer casi en la madrugada retiró el cuerpo (de Medicina Legal) y procedió a irlo a sepultar a Carazo tenemos entendido, por eso motivo la familia también por su militancia. Nos dijeron los jóvenes amigos de él que por ser de la juventud sandinista había otros jóvenes que habían tomado la misma decisión de esto y fueron amenazados de muerte y no era remoto que se dieran desenlaces como este por esas mismas amenazas. La familia se aisló y decidió mantener su apego al régimen, se aisló totalmente de las personas y de los compañeros de lucha de este joven, es lamentable pero esos son los hechos”, declaró Cuevas.Además, Pablo Cuevas refirió que, aunque las autoridades de la UNAN-Managua negaron que el joven era alumno de este recinto, un amigo muy cercano a Keller desmentía esta información. “Nos decía un amigo de él que nos aseguró que él estudiaba allí, por un lado y por otro lado las autoridades de la UNAN dejan mucho que desear, porque no son autoridades autónomas, está más que claro que solo obedecen a las directrices de su partido de Gobierno, las autoridades de la UNAN no está en las oficinas de la UNAN, no tienen acceso a los archivos y no tienen los suficientes elementos para hurgar en los archivos y ver quién es estudiante y quien no, por lo tanto es una actitud más irresponsable y desleal a los estudiantes, entonces ese argumento se cae por su propio peso”, concluyó.

