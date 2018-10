BIANCA JAGGER: “PRESIDENTE ORTEGA DEJE DE MATAR A LOS ESTUDIANTES”

Este martes, la actriz y activista nicaragüense, Bianca Jagger, repudió la masacre perpetrada por el régimen Ortega-Murillo, que ha dejado más de 90 muertos en Nicaragua, durante una conferencia de prensa de la Amnistía Internacional realizada en Managua, donde presentó su informe: “Disparar a matar”.“Deje de matar a nuestros estudiantes”, pidió al presidente Daniel Ortega, la defensora de los derechos humanos. “He presenciado una guerra sucia contra la población desarmada”, dijo Jagger. “Fuimos testigos del ataque que ocurrió el día de ayer contra la universidad (UNI), que era defendida por sus estudiantes. Todos los nicaragüenses están clamando justicia y hoy me uno a las madres y padres de los estudiantes que fueron asesinados y que podrían continuar siendo asesinados”, agregó. Por otro lado, manifestó que lo más preocupante para ella, después de lo que vivió ayer en la UNI, es la determinación de Ortega y Murillo para asesinar a los manifestantes. “Están tirando a matar, por eso es que dije que era importante el título del reporte de Amnistía Internacional, porque al disparar, no les tiran para herirlos, les tiran porque los quieren matar”, expresó la activista.Durante su ponencia en la conferencia, Jagger envió más de un mensaje al presidente Ortega, uno de ellos fue: “Hasta los tigres dormidos se levantan alguna vez”, refiriéndose a los nicaragüenses que luchan por justicia y la democratización del país. “No le da vergüenza a Ortega haberse convertido en dictador, seguirle los pasos a la dinastía de los Somoza. Están matando a nuestros jóvenes”, puntualizó y pidió: “tenemos que luchar por la población civil de Nicaragua”.Jagger hizo hincapié en las constantes amenazas que recibe el pueblo nicaragüense, especialmente al caso de Monseñor Silvio Baez, quien ha defendido la causa de los estudiantes. “Que respeten la vida de los obispos. Si ellos hablan siempre de Dios, entonces como es posible que estén amenazando las vidas de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, justicia, eso es lo que quiero y eso es lo que vengo a pedir, agrego.La ex esposa del reconocido músico británico Mick Jagger, hizo un llamado directo al presidente Ortega y a Rosario Murillo en el que pide evitar más derramamiento de sangre en Nicaragua. “Nosotros ya tuvimos muchos nicaragüenses que murieron durante la revolución y durante la contra, luchando. Que no fuerce a los nicaragüenses a llevarse a una guerra, no queremos sangre, no queremos guerra, queremos justicia, queremos libertad, queremos democracia, queremos elecciones libres, ya no queremos ser engañados”, manifestó.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!