RESISTENCIA NICARAGÜENSE EXIGE LA RENUNCIA DE DANIEL ORTEGA

Este miércoles, la resistencia nicaragüense exigió la renuncia del presidente Daniel Ortega durante una conferencia de prensa realizada en Managua. Asimismo, llamó a sus miembros a no caer en la tentación de empuñar el fusil, pues “hoy la lucha es cívica”. Luis Fley, conocido como el “Comandante Johnson”, dijo que el presidente debe renunciar a su cargo lo más pronto posible. Fley envió un mensaje directo a Ortega pidiendo que “abandone el gobierno junto con sus ministros y allegados” y agregó que los nicaragüenses deben “conformar un gobierno de transición para centrar las bases de una verdadera democracia”. “Nosotros queremos, como miembros de la resistencia, un gobierno sin Ortega, queremos un gobierno fuera de toda influencia del orteguismo, no queremos que nos salgan con el cuento que por la necesidad hay que dejar a determinado miembro del orteguismo dentro del gobierno. Nosotros vivimos en carne propia con los acuerdos de Esquipulas y los acuerdos de Sapoa que Daniel Ortega no cumple, todos los puntos que se están discutiendo ya se discutieron y se aprobaron en Sapoa y Daniel Ortega los incumplió”, señaló Fley. Según el “Comandante Johnson”, Ortega se comprometió con los gobiernos centroamericanos en los acuerdos de Esquipulas 1 y 2, pero incumplió, y por ello no confía en que cumpla algún acuerdo que se haga actualmente. “Molesta, incomoda ver como disparan a los jóvenes, eso es horripilante, y uno no puede hacer nada, eso es humillante y cruel”, expresó Fley. Por su parte, Rafael Estrada, otro miembro, dijo que “la resistencia hoy es firme en contra de este régimen autoritario, asesino, como decía Fley es imposible resistir la tentación en ver como los jóvenes son asesinados a mansalva”. El ex embajador de Nicaragua en España y Países Bajos, Bosco Matamoros, apuesta por adelanto de elecciones y augura más presión de Estados Unidos sobre el Gobierno de Ortega. “Los ojos del mundo, a pesar de lo pequeño que es Nicaragua, están puestos en nuestro país y están esperando que haya una transición hacia la democracia aquí en nuestro país y se espera que el gobierno de Nicaragua finalmente acepte elecciones libres, que haya separación de poderes y que se respeten los derechos humanos fundamentales de los nicaragüenses”, sostuvo Matamoros. Leonel Morales, miembro de la resistencia reconoció la labor periodística realizada por el equipo de 100% Noticias, dirigido por presidente ejecutivo Lic. Miguel Mora. “Quiero mandarle un mensaje de agradecimiento al Lic. Miguel Mora, que, siendo un gran miembro del frente sandinista, ha dejado atrás la bandera rojo y negro y ha depuesto todos sus intereses a favor de los jóvenes estudiantes que hoy están regando la tierra nicaragüense con sangre fresca, con sangre que ya regamos nosotros en los años 80 y que está siendo continuado por ellos para sacar al dictador”, sostuvo.

