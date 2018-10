MIENTRAS YO ANDABA EN LA MANIFESTACIÓN ORTEGUISTA ME ESTABAN MATANDO A MI HIJO

11:30 a.m.

Esta tarde fue enterrado del joven de 24 años Daniel Josías Reyes Rivera, quien fue asesinado de un disparo en el abdomen cuando participaba en la marcha de las Madres de Abril el pasado 30 de mayo. Daniel Josías Reyes Rivera, q.e.p.d El papá del joven, Cándido Reyes Luna, quien es trabajador del Poder Judicial expresó que mientras él participaba en la contramarcha que ese mismo día el Gobierno convocó, su hijo estaba siendo asesinado por orden de Daniel Ortega. “Él hizo lo que tenía que hacer, y mientras yo estaba en la manifestación que tenían los orteguistas, al otro lado me estaban asesinando a mi hijo. Simple y sencillamente lo atacaron cobardemente, los masacraron a los estudiantes allí… Le truncaron sus sueños, sabiendo que ellos andaban desarmados”, dijo el progenitor.Don Cándido expresa que recordará la valentía que su hijo tuvo, “él luchaba en contra de este Gobierno, así como luche para la insurrección en los años 80. Como combatientes hicimos que este señor estuviera arriba y ahora manda a matar al pueblo”, señaló. El padre llevaba dos días de no saber de su hijo, fue ayer que recibió la noticia que Daniel estaba muerto con un disparo en el abdomen en el Instituto de Medicina Legal (IML). Reyes Luna, ayer responsabilizó a Ortega por la muerte de su hijo, calificándolo de “asesino, déspota y miserable”, agregó que no le importa perder su trabajo por decir esto.

