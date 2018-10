COSTA RICA REITERA LLAMADO DE NO VIAJAR A NICARAGUA POR SITUACIÓN ACTUAL

4:25 a.m.

1. No involucrarse en las protestas y mantenerse al margen de estas en todo momento. Estar atentos a los noticieros locales y alertas de seguridad brindados por el Consulado General de Costa Rica en Managua, el Consulado de Costa Rica en Chinandega y las autoridades locales. Informarse y, en caso de requerirlo, establecer comunicación con las autoridades consulares de nuestro país, a través de las páginas de Facebook Departamento Consular MREC y Embajada de Costa Rica en Nicaragua. 4. Respetar las indicaciones o instrucciones que emitan las autoridades nicaragüenses. Si se encuentra en tránsito con su vehículo y queda atrapado en una manifestación, mantenga la calma, cierre las puertas y ventanas y espere que los manifestantes pasen, luego busque una ruta libre para alejarse. Si la manifestación se vuelve violenta, busque una oportunidad para abandonar el vehículo sin llamar la atención, procure refugiarse en un lugar seguro hasta que haya pasado la manifestación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto le extendió a los costarricenses la recomendación de no viajar a Nicaragua por el momento, dada la situación actual del país, donde la cifra de muertos ya sobrepasa los cien. Esta es la segunda vez que Costa Rica emite ese consejo, pues durante abril también pidió a los costarricenses evitar desplazarse hacia Nicaragua. “La situación llama a la mayor prudencia en lo que refiere a la movilización hacia y dentro de Nicaragua”, señaló la Cancillería.Pero además, la Cancillería emitió una serie de recomendaciones para quienes no puedan posponer los viajes, entre ellas: enviar un correo electrónico, con fechas de viaje y datos de contacto en Nicaragua y contacto de emergencia en Costa Rica a concr-ni-ma@rree.go.cr , concr-ni-ch@rree.go.cr o bien a emeissner@rree.go.cr. A ello se suma:En caso de emergencia puede comunicarse a los siguientes números de teléfono de los Consulados de Costa Rica en Nicaragua: (505) 8924 0409 (Consulado en Managua). (595) 8188 4600 (Consulado en Chinandega) (506) 2539 5515 (Departamento Consular en San José, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm) (506) 8449 8923 (Departamento Consular en San José). *Foto: EFE

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!