POMPEO EXIGE A ORTEGA QUE RINDA CUENTAS POR LAS MUERTES EN NICARAGUA

5:18 a.m.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, exigió hoy al Gobierno de Daniel Ortega a "rendir cuentas" por las muertes en Nicaragua durante las protestas que vive el país desde el mes de abril, muertos que ya superaron los 120. "En Nicaragua han muerto cientos solo por expresarse", dijo Pompeo en el plenario de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que hoy arrancó en Washington. "Instamos al Gobierno de Nicaragua a rendir cuentas por estas muertes". https://twitter.com/USAenEspanol/status/1003665491737628673 La crisis en Nicaragua no fue incluida en el temario en las reuniones previas a esta reunión de la OEA, pero varios países se han referido a la represión del régimen de Ortega; y hoy fue presentada una propuesta de declaración. El texto, no incluye una condena expresa a Ortega, sino que condena y llama al "cese inmediato" de "todo tipo de violencia", expresa su "preocupación" por la interrupción del proceso de diálogo y llama al Gobierno nicaragüense y "a otros actores sociales" a demostrar su compromiso en una negociación pacífica.El anuncio de que se había presentado el documento lo hizo el presidente de la Asamblea, el ministro de Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, en la segunda sesión plenaria. "Nos unimos a naciones de todo el mundo para exigir que el gobierno de Ortega responda a las demandas del pueblo de Nicaragua de reformas democráticas y de llevar ante la Justicia a los responsables de la violencia", expresó Pompeo. https://twitter.com/USAenEspanol/status/1003667424850345990 “En Nicaragua los grupos armados y policiales han matado simplemente por hacer marchas pacíficas. Me hago eco de lo que dijo el vicepresidente (Mike) Pence en esta misma sala. Nos unimos a distintos países del mundo para exigir que el Gobierno de Ortega exija el cumplimiento de aquellos responsables de la violencia. Estados Unidos apoya el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que está haciendo en Nicaragua e insta al Gobierno nicaragüense a poner en práctica las recomendaciones de la Comisión en mayo 21”, agregó Pompeo.

