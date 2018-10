COMERCIANTES DEL ORIENTAL LLAMAN A DESOBEDIENCIA CIVIL

Esta mañana los comerciantes del Mercado Oriental en Managua llamaron a desobediencia civil, ellos han cerrado filas para no pagar ningún tipo de impuestos, hasta que cesen los actos de represión por parte del Gobierno. “Estamos exigiéndole a todos los mercados que se sumen y hagan una sola línea al lado del pueblo. El Mercado Oriental orgullosamente ha dicho que levanta su voz para unirse al pueblo de Nicaragua. Somos comerciantes autoconvocados, aquí no nos represente ningún partido político, ni ningún movimiento. Los comerciantes no van a dar un paso atrás”, dijo una de las comerciantes.Entre las medidas que decidieron tomar los comerciantes está no pagar impuestos, no importarán mercadería, custodiarán sus tramos y negocios para evitar saqueos e intentos de incendios. En el caso de los comerciantes que han contraído deudas con bancos, estos aseguraron que “la banca privada tiró un comunicado que todas las personas deudoras de casa, de carro, de hipotecas, tarjetas de crédito, pueden presentarse a la sucursal que los atiende y flexibilizar los pagos y alargas los plazos”.

