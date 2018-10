ATRINCHERADOS DE UNAN-MANAGUA RETIENEN CAMIONES Y TRABAJADORES DE LA ALCALDÍA

LEE TAMBIÉN: COMERCIANTES DEL ORIENTAL LLAMAN A DESOBEDIENCIA CIVIL

Los estudiantes que se mantienen atrincherados en la UNAN-Managua, retuvieron la mañana de hoy dos camiones de la Alcaldía de Managua y a los trabajadores que se movilizaban en ellos, quienes tenían la orden de quitar las barricadas que los universitarios levantaron en los alrededores del recinto.Pobladores de la zona al ver las intenciones de los trabajadores de la Alcaldía dieron aviso inmediatamente a los estudiantes. “Se presentaron tres camiones de la Alcaldía y una pala mecánica, estos estaban en el sector del Lasalle, nos lograron venir a avisar pobladores, nosotros salimos inmediatamente al lugar donde estaban quitando los adoquines e hicimos un disparo de mortero para avisar que íbamos en camino y estos lo que hicieron fue montarse y darse a la fuga, aunque ya habían quitado varios”, dijo uno de los universitarios.“Nosotros no teníamos intención de llegar a ningún pleito ni nada, pero estos nos comenzaron a vulgarear, nos comenzaron a decir cosas entonces no nos dejamos, les dimos persecución y logramos agarrar los dos camiones en el sector del hospital Monte España”, explicó el estudiante. Los tres trabajadores de la Alcaldía de Managua son Álvaro Rodríguez, José Escobar y Mario Salinas. Según estos, el grupo era de 20 a 25 personas quienes tenían la orden de limpiar los obstáculos de las vías. “Supuestamente andábamos en una limpieza de la basura que hay en las calles, pero al momento que venimos aquí nos trajeron a recoger esos adoquines y cuando los muchachos salieron no permitieron que nosotros nos lleváramos los adoquines”, dijo uno de los trabajadores. Las personas que fueron retenidas por los atrincherados no sufrieron de ningún tipo de abuso o tortura: “No nos han golpeado, solo nos dijeron que nos quedáramos aquí y nada más” afirmó uno de los retenidos.Los atrincherados señalaron que liberarán a los hombres, cuando autoridades de la Alcaldía de Managua lleguen hasta el recinto universitarios a reclamarlos, tal y como lo hacen las madres que se mantienen actualmente en las afueras de El Chipote para clamar por la libertad de sus hijos. Las barricadas que se han levantado a nivel nacional y en puntos claves de la capital, sirven de protección para quienes se mantienen constantes en las protestas, ya que han sufrido ataques por parte de la policía y turbas del Gobierno.