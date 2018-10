JOSÉ ADÁN AGUERRI: ORTEGA DEBE DEJAR “LO MÁS PRONTO POSIBLE” EL GOBIERNO

LEE TAMBIÉN: OBISPOS ANUNCIAN QUE NO REANUDARÁN DIÁLOGO NACIONAL

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) José Adán Aguerri, expresó que el presidente Daniel Ortega debe dejar “lo más pronto posible” el Gobierno. Estas declaraciones las dio en una entrevista al medio internacional El País. Durante más de una década la empresa privada y el Gobierno de Nicaragua mantuvieron una relación la cual permitía llevar a cabo grandes negociaciones sobre temas económicos, pero a raíz de que estallara la crisis social el pasado 18 de abril, en la cual Ortega y Rosario Murillo desataron una brutal represión contra los manifestantes que se oponían a una reforma a la Seguridad Social, la empresa privada terminó con ese modelo de sociedad con el gobierno.José Adán critica la respuesta a las manifestaciones que exigen la salida del régimen Ortega-Murillo, que ha dejado más de cien muertos, centenares de heridos, al igual que detenciones arbitrarias. “Si hubiera sabido que el resultado de todo este proceso iba a ser lo que sucedió a partir del día 18 de abril, no hubiera en ningún momento en esa ruta de trabajo. Jamás”, aseguró. Esta es la entrevista completa que Aguerri concedió a El País:Respuesta. Publicamos una carta que hicimos llegar al presidente, en la que en un contexto histórico para lo que significa la representatividad del sector privado la firmamos todos los presidentes de las organizaciones gremiales que integran el COSEP, todos los consejeros que representan a los más importantes empresarios, un centro del pensamiento del sector privado y también la principal cámara binacional que tiene el país, que es la Cámara Americana. Este pronunciamiento fue claro en plantear la posición de todo el sector privado al rededor de que Nicaragua necesita una salida adelantada del Gobierno lo más pronto posibleLo que estamos planteando es que se encuentre una ruta que nos permita tener a lo inmediato elecciones, lo más temprano posible, en el año 2019. Lo importante es que no haya más derramamiento de sangre y que no siga creciendo este tsunami que ya nos afectó y que va a tener un impacto social y económico muy grande el año que viene.No. Por eso es importante encontrar una solución en el marco del esfuerzo que está haciendo la Conferencia Episcopal.Yo acompaño la posición de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien decía que si eso que dijo el presidente significaba efectivamente que él no iba a dejar el poder, que fuera claro. Pero si lo que quería decir es que se tenía que buscar una salida en la que todos los nicaragüenses pudiéramos quedarnos en el país ese es otro escenario. Monseñor fue claro en pedirle al presidente que defina bien qué es lo que quiso decir.A partir del 19 de abril, que fue cuando murieron los primeros héroes y mártires de este esfuerzo, hemos visto cómo cambió el país. No es lo mismo negociar en condiciones autocráticas, a negociar en una situación en la que hay asesinatos, represión, destrucción. Hemos sido claros en señalar de que somos responsables de lo bueno y de lo malo que se había dado en el país dentro del esquema que habíamos trabajado hasta esa fecha. Pero una vez que comenzó a suceder este escenario de violencia, inmediatamente la decisión nuestra fue suspender todas las reuniones con el Gobierno a partir del 19 de abril y hemos ido aumentando los niveles de acción para poder enfrentar lo que estamos viviendo.El sector privado ha sido responsable de la estabilidad que este país tuvo. Ha sido responsable del crecimiento que este país tuvo. El sector privado ha sido responsable de darle la principal respuesta a la población de este país, que es el empleo, mejorar su calidad de vida. Somos responsables, también, de que ese crecimiento que hubo no fue acompañado de un fortalecimiento en la parte institucional. Nosotros no somos un partido político, sino una institución que tenía que velar porque todos los días entraran los contenedores por tierra, por aire o por mar. O que todos los días las empresas tuvieran permiso para poder operar. O acompañar a las empresas que estaban siendo multadas o presionadas por el Gobierno.Si alguien te dice en Nicaragua que iba a pasar lo que sucedió a partir del día 18 de abril, es un mentiroso. Si alguien cree que esto estaba escrito es un mentiroso. Lo que nunca dejamos de hacer era buscar una respuesta a las necesidades de la gente dentro de la realidad de lo que significa tener enfrente a un Gobierno que tenía el poder absoluto, el control de todos los poderes del Estado.Obviamente. Si yo hubiera sabido que el resultado de todo este proceso iba a ser lo que sucedió a partir del día 18 de abril, te respondo que obviamente. No hubiera en ningún momento ido en esa ruta de trabajo si hubiéramos sabido que ese iba a ser el desenlace final. Jamás.Una represión bárbara. Es una situación que realmente va más allá de lo que hubiéramos querido. Desafortunadamente estas situaciones están en el ADN histórico del país. Pero aunque estemos trágica, ojaláque de esto salga una oportunidad para que de una vez por todas cambiemos ese ADN histórico y que de esto resulte un nuevo esquema para el futuro del país. Hay que reconocer que el sector privado gremial no supo acercarse en su momento a todos los sectores y hoy lo estamos haciendo producto de esta situación. Esa es una lección muy valiosa.Es una medida que está ahí, pero hay que tener el sumo cuidado de dejar que siga el proceso que en este momento está en marcha, que todavía la Conferencia Episcopal está liderando. Esperamos que se retome el diálogo, cuando los obispos así lo determinen, con garantes internacionales. Una vez que pase este proceso, y si vemos que no funciona, el paro nacional es una de esas medidas que se tendrán en cuenta. Lo que se debe entender es que el paro por sí solo no es una llave mágica que va a detener la represión ni va a hacer que el Gobierno, en el momento en que se diga que hay paro, se va a subir en un avión. No puedes crear expectativas que no son reales.No. Con este Gobierno hemos sido claros, que en nuestro caso, no va haber esa posibilidad.

