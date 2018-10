GOBIERNO ANTE LA OEA: “EN NICARAGUA NO EXISTEN FUERZAS DE CHOQUE, NI GRUPOS PARAMILITARES AFINES AL GOBIERNO”

11:44 a.m.

El representante alterno de Nicaragua, Luis Alvarado, leyó un documento ante la 48 asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, en el que respondió a las críticas y acusaciones que se le hace al Gobierno de Daniel Ortega sobre la masacre a manifestantes desde el 18 de abril.https://twitter.com/OEA_oficial/status/1003757699488735232El Gobierno insiste en rechazar su responsabilidad en las muertes de más de 120 personas, la represión y otros actos de violencia, achacando esto a “grupos políticos de la oposición que conspiran desde la oscuridad”, que están en “una conspiración y a una campaña de descrédito”. “Nicaragua acude a esta magna asamblea para expresar su firme compromiso con la paz, la seguridad y la estabilidad de la nación nicaragüense sumida bajo el ataque de violencia delincuencial que han generado ciertos grupos políticos de la oposición que conspiran desde la oscuridad, con agendas políticas específicas, similares a las utilizadas en otros países de la región con la finalidad de activar formatos delictivos para aterrorizar a las familias en franca violación de la constitución y las leyes de la República al continuar destruyendo la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses. Condenamos enfáticamente todos los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril hasta la fecha en Nicaragua, son días de dolor que han enlutado a las familias nicaragüenses”, dijo el representante nica.“El gobierno rechaza categóricamente todas las acusaciones y campañas difamatorias de estos grupos delincuenciales y de los conspiradores que los dirigen y financias, quienes se confabulan para presionar a los distintos sectores de acuerdo con su agenda. Estos señores de la violencia, denuncian ataques inexistentes, luego producen las víctimas y se nos pretende acusar de ataques dolorosos y trágicos que no hemos provocado”, agregó.Según el Gobierno, no existen fuerzas de choque, pues la oposición lo que busca es crear ante el mundo una mala imagen del Gobierno de Nicaragua. “En Nicaragua no existen fuerzas de choque, ni grupos paramilitares afines al gobierno como se pretende hacer creer a la opinión pública internacional como parte de la campaña de la desinformación en contra del Gobierno. Los opositores buscan culpar a las instituciones del orden público”, leyó Alvarado.

