UCC GRADUÓ A DANIEL REYES, ASESINADO EL PASADO 30 DE MAYO POR TURBAS GUBERNAMENTALES

Familiares y amigos rindieron homenaje póstumo al joven Daniel Josías Reyes Rivera, quien fue asesinado el pasado 30 de mayo, cuando participada de la marcha en honor a las madres de abril. Cándido Reyes Luna, papá de Daniel Josías, quien es trabajador del Poder Judicial, dice que dejará que Dios haga justicia ante el asesinato de su hijo. “Dios va hacer justicia, Dios va a obrar con justicia, porque es el único justo, aunque a veces uno quisiera hacer lo suyo, pero no podemos hacerle daño a nadie”, refirió Reyes Luna.“Mi hijo era incapaz de hacerle daño a alguien, él solo andaba reclamando los derechos de todos los estudiantes y de todo el pueblo de Nicaragua, el no andaba armado, no andaba nada con que agredir a otra persona o con que hacerles daño”, agregó. Daniel Reyes era estudiante de veterinaria y cursaba el tercer año en la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC). “De parte de nosotros queremos lograr el sueño de ser veterinarios, nosotros por parte de él queremos llegar a cumplir ese gran sueño, esa gran meta, también reconociendo los esfuerzos que él puso, para que se sienta orgulloso de que tal vez él no lo pudo lograr, pero nosotros por él lo vamos a hacer, también le damos muchas condolencias a la familia y estamos muy agradecidos de haber conocido a esta excelente persona que ha sido Daniel Reyes”, dijo uno de los compañeros de Daniel.Por su parte, Ivana Toruño, rectora de la UCC hizo un claro llamado a la vice presidenta de Nicaragua. “Hoy aquí lo quiero decir, señora Rosario Murillo, todavía está a tiempo, detenga estos asesinatos. Donde hay gobernabilidad, hay mando y yo espero que el mando no siga haciendo que corra la sangre en este país, aproveche la oportunidad de decirle a este pueblo, ya no más sangre, no más sangre en nuestras calles, no más persecuciones, los que vivimos el 78, el 79 sentimos que estamos regresando a esa misma época”, dijo Toruño. Luego de haber sido buscado por cielo, mar y tierra, Daniel Josías Reyes apareció el primero de junio muerto en la morgue del Instituto de Medicina Legal (IML), con un disparo en el abdomen.

