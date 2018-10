AMNISTÍA INTERNACIONAL: ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA NO DEBEN DAR LA ESPALDA A LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN

La condena y exige el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general, expresa condolencias a las víctimas de la violencia y a sus familias, y su solidaridad y apoyo al pueblo de Nicaragua. Hace llamado a todos los actores políticos y sociales para que se abstengan de destruir la propiedad. Expresa su preocupación con respecto al desglose en el reciente proceso de diálogo. Hace llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados claros que aborden los desafíos fundamentales del país, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, celebradas en un ambiente libre de miedo a la intimidación, las amenazas o la violencia. Afirman de conformidad con el principio de no intervención, la intención y la disposición de la OEA de brindar apoyo y asistencia en: la implementación de un proceso de diálogo inclusivo, estableciendo el Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI), desplegando una misión de observación electoral antes de las elecciones y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Nicaragua. Su invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que informe al Consejo Permanente tan pronto como sea posible sobre los resultados y conclusiones de la visita de trabajo, y su intención de que el Consejo Permanente siga ocupándose de la evolución de la situación.

El “Proyecto de Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua” presentado por las misiones permanentes de los Estados Unidos y Nicaragua, para ser discutido y votado en la 48ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue calificado por Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, como “vergonzoso e irresponsable”, pues el documento no menciona la responsabilidad del Gobierno de Daniel Ortega en las más de 110 muertes, desde el 19 de abril. “Los Estados miembros de la OEA no deben darle la espalda al pueblo nicaragüense en su hora de necesidad. El gobierno del presidente Ortega no ha mostrado la menor inclinación a poner fin a su política sistemática de represión violenta que ya se ha cobrado más de 100 vidas en menos de dos meses, con un saldo que sube cada día. Si los países de la región ignoran la responsabilidad del gobierno por estas atrocidades, serán cómplices de la matanza continua de manifestantes y civiles”, señaló Guevara Rosas.“Las valientes personas, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua necesitan mucho más que tímidas condolencias y generalizaciones; necesitan un compromiso firme para garantizar que las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de los derechos humanos no se repitan y queden impunes. El verdadero apoyo al pueblo nicaragüense significaría hacer que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. La represión estatal debe detenerse”, agregó. “Los Estados miembros de la OEA deben enviar un mensaje claro de que ningún gobierno pisoteará los derechos del pueblo y evitará el escrutinio y la condena de la comunidad internacional. El respeto y la garantía de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana no son negociables”, concluyó. El Proyecto de Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua señala: El Proyecto de Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua *Foto destacada: EFE

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!