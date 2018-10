ROS-LEHTINEN PIDE QUE FRANCISCO LÓPEZ Y FRANCISCO DÍAZ SEAN SANCIONADOS BAJO LA LEY MAGNISTSKY

Según un artículo de Confidencial publicado el 1 de enero de 2013, el Sr. López utilizó su poder para otorgar casi $ 1 millón contratado por su propia empresa familiar Tecnología y Sistemas S.A. (Tecnosa, por su designación en español). El cheque fue dado como un "depósito" para un programa social, Calles para el Pueblo. Sin embargo, después de investigar el proyecto, se encontró poca información. De hecho, no hay municipios estaban en la lista y ninguno de los municipios había oído hablar de Tecnosa.

Confidencial también declara que el cheque firmado por el Sr. López citado en el artículo es la mitad de los casi $ 1 un millón de contratos que proviene de la "cooperación estatal venezolana que ha sido privatizada".

Plaza Publica publicó información similar a la contenida en el informe Confidencial el 28 de enero, 2013, pero agregó que Tecnosa se benefició bajo el gobierno de Ortega al recibir exenciones de impuestos y préstamos de otra agencia nicaragüense bajo escrutinio, Instituto de Seguridad Socia4 para el mismo proyecto nombrado arriba.

El Sr. López también fue incluido como miembro de la junta de BANCORP, banco de ALBANISA, hasta que su nombre desapareció del sitio web el 12 de enero de 2018.

La Congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen informó que envió una carta al Presidente Donald Trump para solicitarle que Francisco López, Vicepresidente de ALBANISA; y Francisco Díaz, Subdirector de la Policía Nacional en Nicaragua sean sancionados bajo el marco de la Ley Global Magnitsky, a como fue sancionado Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) en diciembre pasado. Ros-Lehtinen señala en el documento que no deben permitir que abusadores de los derechos humanos y los funcionarios corruptos continúen violando sus derechos sin consecuencias. “Que se debe dejar en claro al régimen de Ortega que la era de la impunidad por los abusos ha terminado, y que los Estados Unidos se encuentra con los nicaragüenses en su lucha por el estado de derecho y por las libertades básicas”. https://twitter.com/RosLehtinen/status/1004149470118936577 Este ese la carta íntegra: 5 de junio, 2018 El presidente La casa Blanca Washington DC Querido Señor Presidente: Agradecemos su compromiso con la implementación de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de los Derechos Humanos ("The Global Magnitsky Act) para responsabilizar a los responsables de abusos contra los derechos humanos, corrupción y actividades ilícitas. A medida que la situación política en Nicaragua empeora, le pedimos que determine si los nicaragüenses Francisco López y Francisco Díaz cumplen con los criterios para rendir cuentas bajo el Magnitsky Act. El año pasado, muchos de los miembros del Congreso abajo firmantes le enviaron una carta instándole a tomar medidas inmediatas para determinar si los ciudadanos nicaragüenses Roberto José Rivas Reyes y Francisco López cumplían los criterios para ser sancionado de acuerdo con la ley. Deseamos expresar nuestro aprecio por la Administración de su designación del Sr. Rivas el 21 de diciembre de 2017, pero se puede y se debe hacer más. Como escribimos el año pasado, creemos firmemente que ALBANISA, la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Nicaragua debería recibir el escrutinio de nuestros agentes del orden público y del Departamento del Tesoro. A comienzos de 2017, los funcionarios de la embajada de EE. UU. organizaron una reunión para la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para informar la comunidad empresarial nicaragüense acerca de los riesgos asociados con la continuación de negocios con ALBANISA, La filial de PDVSA en Nicaragua. En nuestra carta, también solicitamos que considere a Francisco López, Vicepresidente de ALBANISA, para designación bajo la Ley Global Magnitsky. Francisco López es acusado de firmar y sacar provecho de préstamos como cabeza de esa organización. Proporcionamos los siguientes extractos de los medios que se centran en la problemática del Sr. López mayordomía en esta posición:Como saben, el mes pasado, Daniel Ortega buscó imponer reformas unilaterales al Instituto de Seguridad Social (INSS), que debido a la corrupción y la mala gestión se ha estado ejecutando con un déficit. Bajo estas reformas, los empleadores tendrían que contribuir con una parte mayor de su salario a la seguridad social. Este intento fue se encontró con una fuerte oposición y provocó protestas generalizadas. En respuesta, Ortega desató el gobierno Policía Nacional en estos manifestantes. Según informes recientes, desde el 28 de mayo, al menos 81 personas han sido asesinados, más de 868 personas han resultado heridas y más de 438 personas han sido detenidas. El 22 de abril, su Administración declaró que "[nosotros] condenamos la violencia y la fuerza excesiva utilizada por la policía" y otros contra civiles que ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión y reunión". Luego, el 31 de mayo, su Administración también afirmó que "las personas responsables de los derechos humanos las violaciones serán responsabilizadas por la comunidad internacional en foros internacionales”. Por lo tanto, ahora le pedimos que investigue a Francisco Díaz, comisionado adjunto de la Policía Nacional y de Director de facto, para determinar si es elegible para ser sancionado en virtud de la Ley Global Magnitsky por abuso los derechos humanos fundamentales del pueblo nicaragüense y por su papel en los homicidios de docenas de manifestantes. El 9 de mayo de 2018, un grupo de policías atacó a los habitantes de una pequeña comunidad en Managua, de acuerdo con los informes. Los periodistas que cubrían el incidente fueron amenazados por 30 agentes de la Policía Nacional armados. Francisco Díaz hizo una declaración diciendo que la policía solo estaba monitoreando el tráfico y que cuatro miembros de la patrulla fueron heridos por balas. Los testigos presenciales negaron su versión de la historia. En otros lugares, al menos tres estudiantes fueron presuntamente asesinados por participar en las protestas alrededor de la Politécnica Universidad y Universidad Nacional. The Associated Press confirmó la movilización de la policía contra los manifestantes. Francisco Díaz negó cualquier presencia de política en el área, según el Washington Post. Estos no son incidentes aislados. 20 jóvenes nicaragüenses fueron golpeados y despojados de sus pertenencias frente a el Consejo Supremo Electoral en 2012, después de que los estudiantes habían pasado 29 días pidiendo la expulsión de los magistrados de facto en el consejo, según los informes. Cuando se le preguntó sobre el incidente, el Sr. Díaz minimizó la situación y dijo que la Policía Nacional estaba decidida a "consolidar y fortalecer la seguridad ciudadana" y "prevenir el tráfico de drogas". El pueblo de Nicaragua salió a la calle en masa para protestar por la implacable y brutal actuación de Daniel Ortega la opresión por más de un mes, y están pidiendo ayuda. No debemos permitir abusadores de los derechos humanos y los funcionarios corruptos continúan violando sus derechos sin consecuencias. En cambio, debemos dejar en claro al Régimen de Ortega que la era de la impunidad por los abusos ha terminado, y que los Estados Unidos se encuentra con los nicaragüenses en su lucha por el estado de derecho y por las libertades básicas. Por lo tanto, llamamos al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro, trabajando con otros Agencias de la Rama Ejecutiva, para investigar rápidamente a Francisco López y Francisco Díaz y, si lo merecen, a imponer sanciones contra ellos según lo autorizado por la Ley Global Magnitsky. Esperamos su respuesta y un diálogo continuo con usted para apoyar la implementación robusta de la Ley Global Magnitsky.

