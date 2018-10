FÉLIX MARADIAGA NIEGA ACUSACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), niega las acusaciones de la Policía Nacional de “organizar estructuras delincuenciales, dedicadas a actividades terroristas en las que se incluyen la contratación de sicarios para la ejecución de asesinatos, tráfico de droga, armas y municiones, así como terrorismo mediático”. Maradiaga comentó que los señalamientos por parte de las autoridades policiales son “descabellados” que tiene el propósito de desprestigiar la lucha cívica que se ha dado en Nicaragua. “Las autoridades de la Policía Nacional que es una entidad cómplice de los delitos y los asesinatos que se han dado en el país, me acusa de ser supuestamente ser parte de una banda de crimen organizado, un anuncio tan descabellado, pasaría desapercibido si no fuera porque desde hace días he sido perseguido, he sido acusado, ha habido dos atentados contra mi vida que he logrado escapar, y además de eso un sin número de ataques por todas las vías queriendo desprestigiar la lucha cívica y no violenta que se ha dado en Nicaragua. Por este medio quiero en primer lugar, decir que todas las acusaciones son totalmente falsas, no hay absolutamente ninguna evidencia, en mis 41 años de vida ni siquiera he portado armas… Se me asocia con una persona que no conozco denominado ‘Viper’”, explica Maradiaga en un video publicado en su cuenta de Facebook.La Policía señaló que Maradiaga está vinculado a una supuesta red delincuencial y terrorista para generar violencia en Nicaragua desde el 18 de abril. “Se ha logrado establecer la existencia de estructuras delincuenciales organizadas por el sujeto conocido como Félix Maradiaga en conjunto con la agrupación delincuencial Viper, dedicadas a actividades terroristas en las que se incluyen la contratación de sicarios para la ejecución de asesinatos, tráfico de droga, armas y municiones, así como terrorismo mediático”, dijo ayer el Comisionado Mayor Luis Alberto Pérez.“Han desarrollado capacitaciones y entrenamientos para la ejecución de actos que atentan contra la propiedad privada y pública, tales como saqueos, daños e incendios, todos ellos para generar terror y pánico en la población”, agregó Pérez. Maradiaga quien actualmente está fuera del país denunciando junto a los estudiantes y miembros de la sociedad civil al régimen de Ortega ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por la violencia ejercida en las protestas pacíficas, estudió en la Universidad de Harvard (EE.UU) obtuvo una maestría en Administración Pública, en la Universidad Mobile en Alabama obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y estudió en otras prestigiosas universidades.

