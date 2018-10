CIDH REITERA SU COMPROMISO DE TRABAJO ANTE CRISIS EN NICARAGUA

LEE TAMBIÉN: ENVÍAN A JUICIO A JÓVENES ACUSADOS DE ASESINAR A ÁNGEL GAHONA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los representantes de la Coalición Universitaria, se reunieron este miércoles en Washington (EE.UU) para exponer crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua. El secretario general de la CIDH, Paulo Abrão quien presidió este encuentro, presentó un informe amplio de lo sucedido desde el pasado 18 de abril. “La comisión durante sus días en Nicaragua visitó cuatro ciudades distintas y las cifras han crecido, en el primer mes de violencia, desde el 18 de abril se han producido 76 personas muertas 868 personas heridas, muchas de ellas están en los hospitales y 38 personas detenidas, estas fueron cifras disponibles para nosotros hasta el 20 de mayo, eta visita nos ha ayudado a constatar un patrón de represión del país con detenciones arbitrarias y masivas con el uso excesivo de la fuerza por medio de la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales, en la cuales nosotros concluimos a la medida que hay elementos suficientes, primero el patrón de las personas fallecidas con balas que alcanzan sus cabezas, sus tórax, sus cuellos y sus espaldas, también porque nosotros vimos mucho material balístico en nuestras manos que demuestran balas de alto calibre y además testimonios de franco tiradores” dijo Abrão.Luego de la visita de la CIDH, la represión ha crecido a nivel nacional, estalló con más violencia y la comisión ha dejado claro que está consciente de ello. “Seguido de nuestra salida han regresado los patrones de violencia más fuerte dentro del país, como por ejemplo podemos citar lo que pasó el 3 de mayo en León con grupos privados que atacaron a manifestantes que mantenían barricadas con resultado de personas fallecidas o en Chinandega, también grupos parapoliciales armados que atacaron a manifestantes con resultado de personas fallecidas y la represión por grupos de choques que decidieron ir a la marcha pacífica de la Madres de Abril con el resultado de 15 muertos y decenas de heridos” agregó el secretario general de la CIDH. Durante la presentación Fernando Sánchez, por parte de la Coalición Universitaria y Migueliuth Sandoval, viuda de Ángel Gahona, periodista asesinado en Bluefields tuvieron participación y expusieron la situación tan difícil y dramática que se vive en el país. “La criminalización de los estudiantes activista y de todas las personas que participan en las protestas y movilizaciones pacíficas es algo que se está viviendo muy común dentro de Nicaragua sobre todo la persecución, las torturas y represión, es muy crítico porque nosotros dentro de nuestro país no tenemos ninguna garantía, ni ningún tipio de seguridad, porque los organismos que deberían protegernos nos están matando uno a uno”, expresó Fernando Sánchez. En varias ocasiones Migueliuth ha declarado que las personas a las que están involucrando en el asesinato de su esposo son inocentes de ese crimen y quienes le dispararon a Gahona fueron policías. “La policía no ha llegado a mi casa a pronunciarse a decir que fue lo que pasó, como ha avanzado el proceso judicial, se realizaron audiencias a escondidas de nosotros y quiero mencionar que el Caribe sur es autónomo, por lo tanto, las personas que están siendo involucradas debieron ser juzgados en esta región, pero fueron trasladados a la capital Managua, desde ahí vemos la corrupción que había en el silencio de tapar a los verdaderos criminales que mataron a mi esposo”, dijo Sandoval.Esmeralda de Troitiño, Comisionada titular de la CIDH se dirigió hacia los representantes de Nicaragua en la mesa, para hacerles saber su admiración ante el trabajo que están realizando. “Nicaragua ha dado un ejemplo de compromiso ciudadano, pero quiero destacar de una manera muy especial y quiero que sea reconocido por la ciudadanía nicaragüense, la voz de los estudiantes que han representado una fortaleza, quiero hacer ese reconocimiento muy especial y particular porque muchas veces el espacio que no le damos a los jóvenes para que participen en los asuntos que los afectan, nos están dando vuelta ellos, una potencia de fortaleza para esos que representan nuestros organismos, nuestros principios y hay que darles ese espacio”, dijo Troitiño. Finalmente, Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua dejò clara la participación de la comisión. “Yo quería darles las gracias y reiterar que nosotros como comisión estamos haciendo un monitoreo y un seguimiento permanente de lo que sucede en Nicaragua, por lo tanto, no vamos a renunciar a ninguno de los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para prevenir y condenar la violación a los derechos humanos, que nos tengan la confianza, no vamos a dejar de estar presente”, refirió Urrejola. Con esto se espera que organismos internacionales puedan dar una pronta respuesta a la crisis que atraviesa Nicaragua, la cual suma hasta el día de hoy 130 personas asesinadas.

