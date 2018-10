DAN DE BAJA DESHONROSA A POLICÍA POR RECHAZAR BANDERA SANDINISTA

Una ex inspectora policial que compartió en redes sociales una fotografía de la bandera sandinista con la leyenda “esta bandera no me representa, me representa la bandera azul y blanco”, denunció en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que la Policía Nacional le dio de baja deshonrosa por supuestamente irrespetar los símbolos patrios. La ex oficial de 42 años que pidió el anonimato, trabajó por más de 14 años a la institución y el despido ocurrió a pesar que ella se encontraba de subsidio. “Leí la resolución y era que supuestamente yo había deshonrado a los símbolos patrios y a la institución, pero yo no me siento que eso sea verdad, sino que yo compartí eso en Facebook… Por 14 años he trabajado, he dado mi vida a la Policía y no es justo que ahora me saquen”, dijo la mujer. La ex policía pide ser integrada nuevamente, aunque teme que estando dentro de la Policía tomen represalias en su contra. “Estando en la institución todo es posible, si me hicieron esto, cuánto más me pueden hacer si me reintegran, pero yo lo pongo en las manos de Dios y que él haga justicia”, agregó la ex oficial.Por su parte, la CPDH señala que el despido de la fémina viola la Constitución Política de Nicaragua y viola sus derechos humanos. “A la Comisión de Derechos Humanos están llegando oficiales de la Policía que están siendo despedidos bajo la figura jurídica que tiene la ley de la Policía a conveniencia del servicio. Quiero dejar claro que el artículo 57 de la Constitución Política dice que el nicaragüense tiene derecho al trabajo de acuerdo a la naturaleza humana, aplicar la conveniencia del servicio lesiona y viola la Constitución Política de Nicaragua y viola los derechos humanos. La ley de la Policía no tiene rango constitucional”, dijo José Antonio López, asesor legal de la CPDH. “En el caso de esta inspectora ella estaba de subsidio, hay sentencias del Tribunal Laboral y del mismo Ministerio del Trabajo que dice que cuando el trabajador está de subsidio no se puede tomar ninguna medida disciplinaria”, explicó López.

