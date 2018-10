ANIBAL TORUÑO: NO DEBE HABER IMPUNIDAD ANTE EL GENOCIDIO

11:26 a.m.

La tarde de este jueves arribó a Nicaragua el periodista Anibal Toruño, director de Radio Darío en León, quien se entrevistó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros congresistas para exponer la crisis de Nicaragua. Toruño agradeció profundamente el apoyo del pueblo de Nicaragua hacia su persona y hacia Félix Maradiaga, Director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), siendo los dos acusados por los delitos de crimen organizado. “Gracias a todos por el apoyo y la divulgación ante las amenazas de crear casos ficticios de personas honestas y transparentes como a Félix Maradiaga y mi persona involucrado en actos que violan las leyes e institución de Nicaragua, todos sabemos las estrategias del régimen de Daniel ortega y básicamente es tratar de circulación a personas importantes que están aportando a la lucha cívica, a la construcción de la democracia y desde luego en la lucha de poder tener una nueva Nicaragua, una Nicaragua donde el estado de derecho impere, donde todos los nicaragüenses seamos iguales, donde los derechos constitucionales se respeten y que dejen de matar a tantos nicaragüenses, en tanta represión que existe actualmente, yo vengo con la convicción clara y plena de que el mundo democrático y los países democráticos creen total y plenamente en que Nicaragua se enfrenta a una dictadura, que ha matado, que ha asesinado, que hay un genocidio, que hay represión y que es inaceptable”, dijo don Anibal.También hizo saber que cree en el diálogo como una normativa a cumplir, en la cual se discutirá la salida de Daniel Ortega del poder y por consecuente haya justicia para todas las víctimas de la masacre. “El diálogo tendrá que ser un proceso en el que se maneje la salida de Ortega, pero es importante que aquí no debe haber impunidad, todos aquellos que ordenaron y ejecutaron el genocidio de los y las nicaragüenses deberán rendir cuenta ante la justicia nacional e internacional”, aseguró Toruño. Durante la entrevista con la CIDH y funcionarios de Estados Unidos el director de Radio Darío pidió ciertas medidas para castigar a los responsables de la represión en Nicaragua. “Me reuní con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el sub secretario de Estado y todos están claros y plenos de que aquí hay violencia, hay asesinatos y no se van a permitir, se les pidió a algunos congresistas que se le aplicara la ley Magnitsky a los funcionarios que están ligados a la corrupción y está muchísimo más cerca que una Nica Act, también hemos pedido a Estados Unidos su expresión y su apoyo pleno, también desautorizar a Almagro, quien tiene una visión diferente entre Nicaragua y Venezuela”, aseguró el también periodista.La mañana de hoy se supo que EE.UU suspendió visas americanas para ciertos funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega responsables de abusos contra los derechos humanos o de socavar la democracia en Nicaragua.

