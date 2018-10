IGLESIA EVANGÉLICA DESAUTORIZA A PASTOR QUE DEFIENDE A ORTEGA

La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua desautorizó ayer sábado al presidente del Ministerio Clamor de Dios Internacional, el puertorriqueño Jorge Raschke, quien defendió en Managua a Daniel Ortega. “Aclaramos que la Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua no invitó al pastor Raschke y no nos representa como organización cristiana evangélica de Nicaragua”, señaló en una carta dirigida hacia sus pastores. Raschke dijo en Managua que los nicaragüenses deben “llegar a un entendimiento de aceptarnos, convivir, buscar lo mejor de todo esto, terminar este período de gobierno (en el 2021) y si el pueblo al final de esto cree que este gobierno no sirve, pues allí está el voto”.Las palabras del pastor no cayeron bien en la población nicaragüense, que, desde la masacre del 19 de abril, se mantiene alzada contra el gobierno, porque exige la renuncia de Ortega y Rosario Murillo. El malestar con Raschke fue mayor porque descalificó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), quienes han estado como mediadores entre el Gobierno y los estudiantes, empresarios, y sociedad civil. “A los obispos les diría que, para que tengan moral para dirigir un diálogo nacional, ordenen a todos esos curas, que vi con sotanas blancas agitando en manifestaciones a la población, que los remuevan. Saquen sus gentes de las calles, promuevan el amor, la reconciliación, el perdón”, sostuvo Raschke. “Las opiniones y acciones que él (Raschke) realice, son a título personal, no vincula a las Asambleas de Dios de Nicaragua”, dice el documento de la Iglesia Evangélica. *EFE.

