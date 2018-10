CIUDADANO ASEGURA QUE MILITARES ATACAN VESTIDOS DE CIVIL

Omar Dabut denunció ante 100% Noticias que turbas sandinistas y paramilitares que atacaron esta mañana los barrios orientales de Managua, son en realidad militares del Ejército de Nicaragua vestidos de civil. Según Dabut quien es profesor de artes marciales y fundador de una versión militar, logró identificar a los militares por el mecanismo que usan para neutralizar a los manifestantes. “Yo quiero que el pueblo nicaragüense esté consiente que los señores que hicieron esto, los muchachos que andan enmascarados no son precisamente juventud. Yo soy profesor de artes marciales, soy el fundador del arte marcial taekwondo universal con una versión que es militar, tengo cantidad de alumnos que han participado de mis clases y que ahora están en el Ejército. Logré ver a uno de ellos que es del Ejército, y es totalmente falso que el Ejército no está participando en esta agresión, gente del Ejército está vestida de civil y está agrediendo y asesinando a los jóvenes”, dijo Dabut. Paramilitares en el sector de El Colonial, Managua “Vi las formas y las técnicas de cómo ellos se parapetan, son totalmente profesionales. El pueblo nicaragüense, los muchachos que están luchando en esta revolución cívica están enfrentados a un Ejército vestido de civil. Daniel Ortega ya echó al Ejército a las calles y está asesinando a los jóvenes”, agregó. Las declaraciones del señor Omar surgen luego que su hijo Aarón Dabut fuera víctima de la represión en el barrio Ducualí. “Llegaron estos señores llamados juventud sandinista amparados por la Policía, lo primero que hicieron fue tirarle un adoquín en la cara, y luego con AK 47 le reventaron la cara, el tabique de la nariz se lo desbarataron”, señaló el padre. Aarón Dabut Dabut le hizo un llamado a Daniel Ortega y lo responsabilizó por el ataque que sufrió su hijo Aarón. “Nosotros hemos sido sandinistas toda la vida, y seguiremos siendo sandinistas pero no queremos que Daniel sigás aquí en Nicaragua, no queremos que sigás usurpando un poder que nosotros te dimos. Asesino!!! Casi matás a mi hijo, quiero que sepás que no vas a continuar, que lo sepa la comunidad internacional que estás usando al mismo Ejército y los estás vistiendo de civil”, denunció. https://youtu.be/LMFnuWQGVuI

